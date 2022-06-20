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"Гром и пламя": на Харьковщине ВСУ уничтожили командный пункт спецназа РФ

20 июня 2022, 17:17

ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт спецназовцев армии РФ и их склад боекомплекта.

ВСУ уничтожили командный пункт РФ / Скриншот

В Харьковской области артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили командный пункт российских спецназовцев.

О результативных действиях в Харьковской области рассказали артиллеристы бригады имени Великого князя Витовта. Они также опубликовали соответствующее на странице соединения в Facebook.

Отмечается, что в Харьковской области украинские разведчики обнаружили замаскированные окопы врага. А на воротах захваченного российскими нацистами дома красовалась буква "V".

В результате точного артиллерийского обстрела бойцы отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта уничтожили командно-наблюдательный пункт спецназовцев армии РФ и их склад боекомплекта.

"Громом и пламенем", - добавили в 40-й бригаде.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано зрелищное видео "огненной" работы по оккупантам, которую провели артиллеристы ВСУ с помощью новейшей американской гаубицы M777.

В видео хорошо было заметно то, как вражеский танк мгновенно запылал и сгорел как спичка.

Позднее известный украинский журналист Роман Цымбалюк написал, что бойцы ВСУ из артиллерийского подразделения до основания уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии русских оккупантов, который находился в Харьковской области.

По его информации, все оккупанты, которые были на момент удара ВСУ в помещении командного пункта, были уничтожены ‒ всего более 40 человек, в том числе и офицеров высшего командного звена.

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