Груз 200 для Калининграда: ВСУ уничтожили подполковника-морпеха РФ

Уничтожен командир морпехов РФ / УНИАН

Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидировали еще одного старшего офицера российских оккупационных войск.

В Украине был уничтожен подполковник 336-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ Александр Кувшинов. Об этом сообщает блогер Necro Mancer, со ссылкой на российские ресурсы.

"Подполковник 336 обрмп Кувшинов Александр Леонидович демилитаризовался в Украине при непонятных обстоятельствах", - подчеркнул блогер.

Добавим, что местом дислокации 336-й отдельной бригады морской пехоты армии РФ является город Балтийск Калининградской области.

Напомним, ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

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