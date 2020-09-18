УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Хасиды ушли, оставив горы мусора: что творится на украинской границе

18 сентября 2020, 22:01

Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.

Хасиды оставили после себя горы мусора - фото Антона Геращенко

После того как паломники-хасиды покинули пункт пропуска Яриловичи на границе с Украиной, они оставили после себя горы мусора.

Фотографии последствий пребывания хасидов на украинской границе опубликовал Антон Геращенко в своем Facebook.

Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Белоруси. Спасибо сотрудникам Пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление - Вы выполнили свой долг", - подчеркнул чиновник.

Также Геращенко отметил необходимость проведения уборки на прилегающих к посту территориях.

"Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - написал он.

  • Кабинет министров Украины с 28 августа 2020 года закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19
  • Руководитель МВД Арсен Аваков ранее заявил, что в Кабмине запретили приезд хасидов в Умань на празднование Рош ха-Шана в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет проводить мероприятия с участием граждан других стран.
  • Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявлял - в Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приедет от двух до трех тысяч хасидов.
новости Украины Антон Геращенко Умань хасиды паломники
Сейчас вы просматриваете новость «Хасиды ушли, оставив горы мусора: что творится на украинской границе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:08
Как отличить коронавирус от гриппа: названы симптомы
22:02
"Проститутки": Киркоров и Басков опозорились песней в поддержку Лукашенко Видео
22:01
Хасиды ушли, оставив горы мусора: что творится на украинской границе
21:49
Гороскоп для всех на 19 сентября: кому сулят финансовый взлет Видео
21:44
Фокин оценил свои скандальные слова об амнистии для боевиков
21:23
В полиции раскрыли жуткие подробности нападения на Балуха
21:11
Зеленский объявил виновников всплеска коронавируса в Украине Видео
20:49
"Опасный прецедент": в МИД Беларуси отреагировали на резолюцию ООН Видео
20:29
В центре Харькова мужчина подорвался на гранате Фото Видео
20:29
Кровавое нападение на Балуха: задержан предполагаемый преступник
20:16
Как приготовить огурцы на зиму: старинный и полезный рецепт от известного кулинара Видео
20:01
В Сети опубликовали трейлер долгожданной игры Сyberpunk 2077 Видео
19:50
Шмыгаль поведал, готова ли Украина к началу отопительного сезона Видео
19:45
Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму
19:28
Людей накроет сильнейшая магнитная буря – сколько продлится и как спастись Фото Видео
19:25
Харли Квинн 3 сезон - когда будет продолжение сериала
19:16
Погода приготовила киевлянам сюрприз: грядут первые заморозки
18:55
ООН приняла резолюцию по Беларуси - какие основные требования
18:23
В США власти обязали магазины приложений удалить TikTok и WeChat
17:59
В Украине изменили зоны карантина: кто попал в "красный" список Видео
17:50
Для бойцов ВСУ ввели штрафы за огонь по боевикам на Донбассе - СМИ
17:23
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
17:17
Тина Кароль выпустила уникальный клип-трилогию "Найти своих" Видео
17:09
Эксперт указал на самое слабое место Путина
16:54
Как почистить серебро: простые способы Видео
16:54
Коронавирус в Украине "отличился": на носу психологическая отметка Видео
16:51
Эксперт спрогнозировал провал протестов в Беларуси и новую политику Лукашенко Видео
16:44
Адвокат Михаила Ефремова лишился статуса из-за проигранного суда
16:42
Тихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты Видео
16:35
Рак яичников: врачи предупредили об одном кожном симптоме Видео
16:26
Взятка для Юрченко - нардеп придумал "актуальную" причину и не пришел на суд
16:13
Кокосовое масло: 10 научно доказанных преимуществ Видео
16:10
Погода в Украине в сентябре: метеоролог спрогнозировала конец холодного периода Видео
16:09
"Ей это нравится": Владимир Остапчук показал домашнее видео с невестой
15:59
Спецназ РФ в Минске: создатель Nexta объяснил фейки о протестах в Беларуси Видео
15:52
Польша намерена нанести экономический "удар" по Беларуси из-за Лукашенко Видео
15:41
Как понять, что заразился коронавирусом - ученые нашли новые симптомы
15:31
В Киеве найдено изрезанное тело: раскрыты подробности убийства Видео
15:13
Стоматит: симпмтомы и причины отвратительного заболевания Видео
15:11
Зеленский ответил на "зраду" о потере безвиза из-за смены главы САП Видео
15:07
Автор Nexta рассказал, дает ли Польша деньги на оппозиционные Лукашенко СМИ Видео
14:54
Астрологи раскрыли, в кого влюбляются почти все Видео
14:54
В Кабмине назвали условия проведения выборов в ОРДЛО Видео
14:50
Арест Колесниковой: суд в Беларуси принял жесткое решение Видео
14:23
Warner Bros открестились от Джоан Роулинг после трансфобного скандала
14:14
Песков прокомментировал следы Новичка на бутылке из номера Навального Видео
14:11
"Сижу на одеяле, ночью я с Вами": нардеп попалась на пикантной переписке в Раде
14:03
Шмыгаль отреагировал на заявления об отмене безвиза с Евросоюзом Видео
13:58
Чешется тело ночью: причины и способы лечения Видео
13:32
Стало известно о смертельной опасности популярного лекарства от коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять