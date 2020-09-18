Хасиды ушли, оставив горы мусора: что творится на украинской границе

Хасиды оставили после себя горы мусора - фото Антона Геращенко

После того как паломники-хасиды покинули пункт пропуска Яриловичи на границе с Украиной, они оставили после себя горы мусора.

Фотографии последствий пребывания хасидов на украинской границе опубликовал Антон Геращенко в своем Facebook.

Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.

"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Белоруси. Спасибо сотрудникам Пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление - Вы выполнили свой долг", - подчеркнул чиновник.

Также Геращенко отметил необходимость проведения уборки на прилегающих к посту территориях.

"Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - написал он.