Хасиды ушли, оставив горы мусора: что творится на украинской границе

Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.
После того как паломники-хасиды покинули пункт пропуска Яриловичи на границе с Украиной, они оставили после себя горы мусора.
Фотографии последствий пребывания хасидов на украинской границе опубликовал Антон Геращенко в своем Facebook.
Замминистра МВД Украины рассказал, что хасиды покинули территории возле украинской границы и поблагодарил пограничников за работу.
"Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного поста Яриловичи и направились отмечать Новый Год в Гомель, Пинск и другие населенные пункты Белоруси. Спасибо сотрудникам Пограничной службы за Вашу работу по защите государственной границы Украины. Несмотря на значительное психологическое давление - Вы выполнили свой долг", - подчеркнул чиновник.
Также Геращенко отметил необходимость проведения уборки на прилегающих к посту территориях.
"Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - написал он.
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