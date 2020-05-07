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В Раде произошел конфликт из-за слова "хитросделанные"

7 мая 2020, 17:40

Поспорили нардепы Ирина Геращенко и Даниил Гетманцев.

Ирина Геращенко
Ирина Геращенко считает некоторых депутатов "хитросделанными" / vedomosti-ua.com

На внеочередном пленарном заседании Верховной Рады случилась словесная перепалка между народным депутатом от фракции Европейская солидарность Ириной Геращенко и народным депутатом от фракции Слуга народа Даниилом Гетманцевым.

Конфликт могли видеть все, кто смотрел заседание парламента, поскольку ссора произошла в прямом эфире.

Обсуждая закон О защите населения от инфекционных болезней, Геращенко с трибуны назвала фракцию Слуги народа "хитросделанной". Она заявила, что партия президента не хочет поддерживать законопроект экс-президента Петра Порошенко о выплатах медикам, при этом предлагает свой — альтернативный.

На заявление коллеги отреагировал Гетманцев – он попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право депутат так называть фракцию.

Читайте также"Не стали играть в сложные сценарии": политолог раскрыл планы Слуги народа на местные выборы"Тот, кто работает в парламенте, он должен быть корректным и уважать тех людей, которых выбрал народ. Депутат в этом случае употребила термин, который требует по меньшей мере разъяснений с ее стороны и что она имела в виду под этим термином. Мне кажется, что этот термин не уместен, потому я обратил на это внимание и обратил внимание на то, что к сожалению, именно из этой фракции, представителей которой является народный депутат, чаще, чем от других фракций исходит хамство, оценки коллег не лестные, исходит превосходство и вранье. И мне кажется, что это неправильно", - заявил Гетьманцев.

Как ранее сообщалось, в Слуге народа решили ставить палки в колеса Европейской солидарности и открыто игнорировать их закон по выплатам врачам во время пандемии коронавируса, предложив свою инициативу взамен.

Напомним, в Украине лидером электоральных симпатий остается партия Владимира Зеленского Слуга народа.

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