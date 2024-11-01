Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

Российские оккупанты пытались продвигаться с техникой.

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Россияне зашли в Максимовку / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы:

Россияне зашли в Максимовку

ВСУ отбили механизированные накаты врага

Российские оккупанты прорвались в село Максимовка в Донецкой области. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что российская пехота постепенно продолжает продвигаться вглубь Максимовки неподалеку Курахово и Угледара.

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"(Россияне - ред.) зашли в Максимовку (Угледарский). Несколько механизированных накатов было отбито, но пехота врага постепенно продвигается в глубь н.п, идут тяжелые бои", - написал он.

Кто такой Станислав Бунятов? Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения". В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом обстановка сложилась сложная, и она угрожает обороне.

Командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец сообщил, что армия страны-агрессора России "просачивается" малыми группами - по 1-2 человека, в направлении города Часов Яр в Донецкой области.

Кроме того, в DeepState сообщали, что российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги.

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