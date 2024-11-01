Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

Ангелина Подвысоцкая
1 ноября 2024, 21:51обновлено 1 ноября, 23:30
19
Российские оккупанты пытались продвигаться с техникой.
ВСУ
Россияне зашли в Максимовку / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 4 отдельная танковая бригада

Главные тезисы:

  • Россияне зашли в Максимовку
  • ВСУ отбили механизированные накаты врага

Российские оккупанты прорвались в село Максимовка в Донецкой области. Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он отметил, что российская пехота постепенно продолжает продвигаться вглубь Максимовки неподалеку Курахово и Угледара.

видео дня

"(Россияне - ред.) зашли в Максимовку (Угледарский). Несколько механизированных накатов было отбито, но пехота врага постепенно продвигается в глубь н.п, идут тяжелые бои", - написал он.

Кто такой Станислав Бунятов?

Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".

В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.

Курахове, Курахово Инфографика
Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово

Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно.

Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что в Донецкой области продолжаются тяжелые бои уже 2 года, там большие разрушения и максимальное скопление вражеских сил, при этом обстановка сложилась сложная, и она угрожает обороне.

Командир роты охраны 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Евгений Мартынец сообщил, что армия страны-агрессора России "просачивается" малыми группами - по 1-2 человека, в направлении города Часов Яр в Донецкой области.

Кроме того, в DeepState сообщали, что российские оккупанты зашли в село Богоявленка и в город Селидово в Донецкой области. Они уже начали развешивать свои флаги.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Угледар вторжение России война на Донбассе Станислав Бунятов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

23:31Украина
Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

23:15Мир
Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

21:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Ударит мороз -4 градуса: какие области накроет сильное похолодание

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

Ноябрь пройдет под знаком испытаний: астролог Росс предупредил 4 знака зодиака

Нововведения для водителей: что означает дорожный знак "P+D" на синем фоне

Нововведения для водителей: что означает дорожный знак "P+D" на синем фоне

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

Последние новости

23:31

"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

23:15

Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

22:08

РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко

22:02

Чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях: безопасные методы

21:51

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
21:44

"Рассорить Россию и Китай": Трамп проговорился о планах своей внешней политики

21:41

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улетВидео

21:20

В Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке - среди раненных беременная

20:41

"Размером поменьше": что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк - детали

Реклама
20:15

США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов: что вошло в пакет помощи

20:12

Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейскимФото

20:05

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

20:04

Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

19:58

В Украине запускают 5G-связь: Федоров анонсировал тестирование в трех городах

19:57

Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

19:55

Три гениальных метода избавиться от плесени в доме: результат впечатляет

19:45

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

19:21

Готовиться к худшему: перспективы массированного обстреламнение

19:02

Украинские десантники озвучили сумасшедшие потери РФ за время Курской операции

18:50

Взлюбленный Леси Никитюк раскрыл правду об их отношениях

Реклама
18:44

РФ оккупировала 150 км² за неделю: разведка Эстонии определила, где враг готовит атаку

18:15

В семье "Да Винчи" очень большое горе: внезапно умер младший брат Коцюбайло

17:49

Войска РФ бросили силы на два направления: ВСУ нанесли удары, детали

17:39

Потери КНДР на войне против Украины превысят российские: прогноз разведки Эстонии

16:56

Все ваши грехи будут прощены: что нужно сделать до заката 2 ноября

16:46

Что больше всего сажает батарею телефона: как спасти свой смартфон

16:46

Китай сделал циничное заявление о сотрудничестве КНДР и России

16:45

РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове: подробности "прилетов"

16:31

Вернутся ли отключения света на следующей неделе: Укрэнерго сделало заявление

16:25

Что не так на картинке: нужно найти ошибку на рисунке всего за 5 секунд

15:56

Захват РФ Торецка и Часова Яра: в ВСУ ответили на фейк оккупантовВидео

15:43

"Правило трех D" сделает сад невероятно красивым: садовод поделился секретом

15:34

Что будет с тарифами на коммуналку в 2025 году: эксперт сделал прогноз

14:48

"Мы прифронтовая страна": Польша ответила на претензию Зеленского насчет МиГ-29Видео

14:46

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

14:45

"Можем выиграть или проиграть все": чего ждать от Харрис и Трампа – The Guardian

14:40

Как вывести блохи у кота в домашних условиях: убегут навсегда

13:57

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

13:41

Почему на стенках холодильника лед: основные причины и что с этим делать

13:35

Уничтожены тысячи россиян: ВСУ "перемололи" 15 батальонов РФ в Курской областиВидео

Реклама
13:25

Реформа МСЭК: министр сказал, когда и кто заменит систему

13:07

"Неоязычники": Гундяев набросился на Поклонскую из-за ведьмовского ритуалаФотоВидео

12:59

Будут ли отключения света со следующей недели: что говорят в Центрэнерго

12:45

По запаху, глазам или жабрам: как понять, что рыба испортилась

12:37

"Из-за финансовых махинаций": Ани Лорак не дают гражданство в РФ - детали

12:27

Уже в 3,3 раза дороже: в Украине резко "подскочила" стоимость одного овоща

12:09

"Там совсем плохие дела": военный назвал 2 самых сложных направления на фронте

12:02

Максим Галкин довел россиян до истерики - что произошло

11:56

Гороскоп на завтра 2 ноября: Девам - большой успех, Стрельцам - неудача

11:49

Что будет если не мыть голову: неожиданные последствия для волос

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять