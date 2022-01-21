Или СИЗО, или миллиард залога: в Офисе генпрокурора обжаловали меру пресечения для Порошенко

Следователи утверждают, что будут настаивать на применении именно такой меры пресечения к Порошенко - либо содержание под стражей, либо залог в 1 млрд гривен.
Следователи из Офиса генерального прокурора обжаловали меру пресечения, которую Печерский райсуд избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры просят применить к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере миллиард гривен.
Следователи утверждают, что будут настаивать на применении именно такой меры пресечения к Порошенко.
"Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства", ‒ говорится в тексте.
Кроме того, 21 января прошел брифинг адвокатов Порошенко. По словам одного из них, Ильи Новикова, они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Следующее заседание было запланировано на 3 февраля.
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Дело Порошенко:
- 6 января Печерский суд столицы наложил арест на имущество пятого президента Украины. Позже стало известно, что арест был наложен на имущество согласно данным в госреестрах – это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.
- "Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - заявили следователи.
- Когда 17 декабря 2021 года представители ГБР пытались вручить ему повестку по этому делу, Порошенко от них бежал. После этого его заметили в Стамбуле -он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву, откуда 17 января вернулся в Киев.
- Сразу в день возвращения Порошенко в Украину 17 января состоялось заседание суда по этому делу. Сторона обвинения попросила суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере 1 миллиарда гривен.
- Однако меру пресечения пятому президенту тогда не избрали – заседание перенесли на среду, 19 января. И лишь тогда назначил Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорта для выезда за границу.