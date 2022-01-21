Или СИЗО, или миллиард залога: в Офисе генпрокурора обжаловали меру пресечения для Порошенко

Петр Порошенко / УНИАН

Следователи из Офиса генерального прокурора обжаловали меру пресечения, которую Печерский райсуд избрал бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуроры просят применить к нему содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере миллиард гривен.

Следователи утверждают, что будут настаивать на применении именно такой меры пресечения к Порошенко.

"Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата - пятого президента Украины в виде личного обязательства", ‒ говорится в тексте.

Кроме того, 21 января прошел брифинг адвокатов Порошенко. По словам одного из них, Ильи Новикова, они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Следующее заседание было запланировано на 3 февраля.

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Дело Порошенко: