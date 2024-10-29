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Имитация жестокого ядерного удара: Путин пошел на дикий шаг - Reuters

Даяна Швец
29 октября 2024, 19:20
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Военные маневры включали запуск ядерной "тройки" России: ракет наземного, морского и воздушного базирования.
Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Путин сымитировал ядерный удар / ua.depositphotos.com, УНИАН

О чем материал:

  • Путин сымитировал вероятный ядерный удар сразу тремя ракетами
  • Россия снова ставит Запад "на растяжку" ядерными угрозами

Россия провела испытания ракет на значительное расстояние в тысячи километров, имитируя массированный ядерный удар в ответ на якобы возможную атаку противника. Об этом сообщает издание Reuters.

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

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В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

"Учитывая рост геополитического напряжения и новые внешние угрозы и риски, важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы", - заявил диктатор РФ Владимир Путин, объявляя об учениях.

Какие ракеты выпустила РФ?

Военные маневры включали запуск ядерной "тройки" России:

  1. ракет наземного базирования
  2. ракет морского базирования
  3. ракет воздушного базирования

Межконтинентальную ракету "Ярс" запустили с космодрома Плесецк на Камчатку, ракеты "Синева" и "Булава" выпустили с подводных лодок, а крылатые ракеты были запущены со стратегических бомбардировщиков, по сообщению Минобороны.

Комплекс Ярс, инфографика
​ Межконтинентальная ракета "Ярс" - инфографика / Главред

Эти учения состоялись после маневров 18 октября в Тверской области, где задействовали подразделения с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", которые могут поражать цели на территории США.

Объяснение РФ относительно ядерных учений

В своем обращении министр обороны Андрей Белоусов рассказал Путину, что цель учений - отработка массированного ядерного удара со стороны стратегических сил в ответ на потенциальное ядерное нападение противника.

Путин подчеркнул, что применение ядерного оружия будет возможно лишь в качестве крайней меры.

"Хочу подчеркнуть, что мы не собираемся вовлекаться в новую гонку вооружений, но будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности", - сказал он.

Диктатор также добавил, что Россия переходит на новые ракетные системы с более коротким временем подготовки к запуску, способные обходить противоракетные системы.

РФ продолжает шантажировать Запад

Как указывает издание, испытания проходят в критический период российско-украинской войны, когда Россия продолжает предупреждать Запад, что якобы даст ответ, если США или их союзники предоставят Украине возможность наносить удары глубже на российскую территорию с помощью ракет увеличенной дальности.

Reuters подчеркивает, что полномасштабная война с Украиной, длящаяся уже более двух лет, по мнению российских чиновников, приближается к наиболее опасному этапу. Запад рассматривает новые способы поддержки Украины, тогда как российские силы усиливают активность на востоке.

Что означают изменения в ядерной доктрине России

Пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие против якобы "агрессии" неядерных стран при поддержке ядерных, в том числе, означает формальную легитимизацию удара по Украине.

Украина не обладает ядерным оружием, однако, по логике российской пропаганды, ее военные усилия поддерживает НАТО, члены которого обладают ядерным оружием.

Ядерные угрозы РФ - что известно

Как рассказывал Главред, Путин на фоне позора с "Сарматом" пафосно объявил о новых пусках "ядерных" ракет. Однако, по факту, 4 из 5 попыток испытать ракету "Сармат" были провальными.

В свою очередь Лукашенко отметил, что "полностью готов" позволить Путину бить ядеркой из Беларуси.

"Я полностью готов, иначе зачем это оружие? Но только если сапог одного солдата ступит на территорию Беларуси. Мы не планируем никого атаковать", - ответил Лукашенко.

Также недавно Путину привиделось создание Украиной ядерного оружия. Создать ядерное оружие в современном мире не составляет особого труда, говорит диктатор РФ.

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