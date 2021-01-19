Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию

В МОН прокомментировали информацию об исчезновении старшей школы / УНИАН

В Министерстве образования и науки Украины прокомментировали информацию о намерении отказаться от набора учеников в 10 и 11 классов.

"Информация о намерении Министерства образования и науки Украины или местных органов управления в сфере образования отказаться от набора учеников в 10 и 11 классов не соответствует действительности", - сказано в ответе пресс-службы МОН на запрос Главреда.

При этом в ведомстве уточнили, что вопросы формирования сети коммунальных учреждений общего среднего образования и зачисления учащихся в такие заведения относятся к компетенции органов местного самоуправления.

"Законом Украины ст. 34 "О среднем образовании" установлено, что сеть учреждений общего среднего образования формируется в соответствии с законодательством с учетом социально-экономической и демографической ситуации, а также в соответствии с культурно-образовательными и другими потребностями территориальной общины и/или общества", - уточнили в пресс-службе МОН.

Также в министерстве напомнили, что образование должно быть доступно для всех независимо от национальности и места жительства.

"Основными задачами формирования и функционирования образовательной сети являются: обеспечение доступности качественного образования для всех граждан независимо от национальности, пола, социального происхождения и имущественного положения, отношения к религии, места жительства и состояния здоровья; обеспечение системности и непрерывности предоставления образовательных услуг (дошкольное, общее среднее и внешкольное образование); эффективное использование ресурсов (кадровых, инфраструктурных, финансовых, материально-технических и т.д.)", - сказано в ответе МОН.

В министерстве подчеркнули, что решение о создании, реорганизации, ликвидации или перепрофилировании учреждения общего среднего образования принимает его учредитель - в основном это органы местного самоуправления.

Кроме того, в МОН уточнили, что обучение учащихся по программам двенадцатилетней полного общего среднего образования для профильного среднего образования начинается с 1 сентября 2027.

"В условиях административно-территориальной реформы считаем, что развитие образования в общинах должно осуществляться на основе:

Сохранения и развития существующей сети учреждений образования (ИРЦ, ЦПР и т.д.) с целью обеспечения доступности и бесплатности образования и развития всех видов образования.

Сохранения и развития материально-технической базы учреждений образования учреждений образования, недопущения нецелевого использования или изменения целевого назначения их недвижимого и движимого имущества.

Обеспечения территориальной доступности дошкольного и полного общего среднего образования путем продолжения процессов формирования сети опорных учебных заведений, организации подвоза соискателей образования и педагогических работников, создания (сохранения) пансионов, организации питания в соответствии с действующим законодательством.

Надлежащей организации управленческих процессов и принятия решений в сфере образования в условиях административно-территориальной реформы.

Сохранения и развития кадрового потенциала учреждений образования.

Обеспечения организации образовательного процесса с соблюдением требований стандартов образования, лицензионных условий в сфере образования, создания безопасного и инклюзивного образовательного среды, в частности создания инклюзивных классов, привлечения к организации образовательного процесса ассистентов учителей и учащихся (детей)", - разъяснили в МОН.

В министерстве также добавили, что с целью обеспечения доступности полного общего среднего образования собираются подать на рассмотрение Кабмина законопроекта о внесении изменений в законодательство для расширения возможностей органов местного самоуправления быть учредителями лицеев, сеть которых обеспечивает получение полного общего среднего образования.

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