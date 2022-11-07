Искандеры на исходе: РФ планирует бить по Украине мощными иранскими ракетами

Кроме Искандеров РФ планирует применять против Украины ракеты Zolfaghar / Tasnim News, mil.ru

У России осталось всего 120 ракетных комплексов Искандер, при этом около 80 процентов современных ракет уже использовано.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий изданию The Economist, сообщает ГУР.

"Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, страна-террорист использовала около 80 процентов современных ракет", — говорится в сообщении.

Поставки иранских ракет в РФ

По словам Вадима Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты.

Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут отправить по воздуху в Крым и морем в российские порты на Каспийском море. "Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Поставки иранского вооружения РФ

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — отметил он.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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