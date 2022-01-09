Из Казахстана вылетел борт в Украину: Кулеба раскрыл детали

/ Reuters

В воскресенье вечером из аэропорта города Нур-Султан в Киев вылетел пассажирский самолет.

На сайте Flightradar уточняется, что самолет Airbus A320-271N рейса KC103 вылетел из аэропорта казахской столицы в 20:19 по местному времени (16:19 по времени Киева).

Ожидается, что он прибудет в киевский аэропорт "Борисполь" примерно в 20:50.

Самолет уже покинул воздушное пространство Казахстана и находится над территорией РФ.

Самолет с 33 украинцами, вылетевший из Нур-Султана (Казахстан) вечером в воскресенье, скоро приземлится в Киеве, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Реклама

"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

По его словам, последующие рейсы из Нур-Султана запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", - подчеркнул министр.

Новость обновляется.