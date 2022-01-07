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"Убивали и насиловали": президент Казахстана поставил жесткий ультиматум

7 января 2022, 23:56

Президент Казахстана заявил, что никаких переговоров с "террористами не будет".

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время массовых беспорядков в Алматы город атаковали 20 тысяч бандитов, которые должны быть убиты.

По его словам, бандиты и террористы были очень хорошо обучены, организованы и руководились из специального центра.

Некоторые из них говорили не на казахском языке. При этом в Алматы было не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тысяч человек.

"Они избивали и убивали полицейских и молодых солдат, поджигали административные здания, грабили частные дома и магазины, убивали светских граждан, насиловали молодых женщин. Моя основная точка зрения: никаких переговоров с террористами, мы должны их убить", - заявил Токаев в Twitter.

Он поручил правоохранительным органам сформировать следственную группу для выявления глубинных причин ситуации, приведшей к вооруженному акту агрессии, и привлечь к ответственности нарушителей закона.

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Президент Казахстана добавил что были развернуты миротворческие контингенты ОДКБ, которые останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане.

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"Казахстан продолжит обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов", - подчеркнул Токаев.

Что произошло в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже-в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

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