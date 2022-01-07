"Миротворцев" ОДКБ в Казахстане возглавит российский генерал, руководивший захватом Крыма

Руководить миссией "миротворческих сил" назначили российского генерала Андрея Сердюкова.
Миссию "миротворческих сил", которую отправляют в Казахстан страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавит российский генерал Андрей Сердюков.
Об этом сообщили в Минобороны России, пишет "РИА Новости".
"Управлять действиями миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан назначен командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков", – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Как известно, Сердюков руководил российской операцией по захвату украинского Крыма весной 2014 года. Тогда он был начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Южного военного округа РФ.
Тогда Сердюков возглавил спецоперацию Кремля, когда тогдашний парламент Крыма вынужден был принять решение о проведении так называемого "референдума" о присоединении к России, который является незаконным.
Ранее сообщалось, что Совет коллективной безопасности ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) приняла решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на определенный срок.
В обращении Казахстана к ОДКБ говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа". Россия уже начала переброску военных в Казахстан в рамках настоящего Договора. Также своих военных в страну перебрасывает Беларусь, Армения, Таджикистан и Киргизия.
Беспорядки в Казахстане: что известно
Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.
Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже-в столице и во всех остальных регионах страны.
В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".
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