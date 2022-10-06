Из Мариуполя выехала большая колонна грузовиков, битком набитых оккупантами

Часть захватчиков разместилась в школе неподалеку Мариуполя, выгнав оттуда детей.
Во временно оккупированном Мариуполе в четверг, 6 октября, заметили колонну грузовиков российских захватчиков.
Пять грузовых машин, набитых оккупантами, выехали из города в направлении оккупированного Донецка. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Он отметил, что техника, которая выехала, имеет отметки "О", а сами захватчики имеют красные ленты.
Также советник мэра города сообщил, что более 200 российских военных разместились в помещении сельской школы в селе Заря Мариупольского района. При этом детей отправили домой с формулировкой, что "по техническим причинам" они будут учиться дистанционно.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 3 октября освободили от российских оккупантов Боровую в Харьковской области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в деоккупации Боровой приняли самое активное участие бойцы спецподразделения Kraken.
Напомним, ВСУ меньше чем за неделю деоккупировали 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила на брифинге 6 октября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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