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Из Мариуполя выехала большая колонна грузовиков, битком набитых оккупантами

6 октября 2022, 15:22

Часть захватчиков разместилась в школе неподалеку Мариуполя, выгнав оттуда детей.

Российские военные, российская военная техника
Из Мариуполя выехала большая колонна грузовиков, битком набитых оккупантами/ Reuters

Во временно оккупированном Мариуполе в четверг, 6 октября, заметили колонну грузовиков российских захватчиков.

Пять грузовых машин, набитых оккупантами, выехали из города в направлении оккупированного Донецка. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что техника, которая выехала, имеет отметки "О", а сами захватчики имеют красные ленты.

Также советник мэра города сообщил, что более 200 российских военных разместились в помещении сельской школы в селе Заря Мариупольского района. При этом детей отправили домой с формулировкой, что "по техническим причинам" они будут учиться дистанционно.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 3 октября освободили от российских оккупантов Боровую в Харьковской области. В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в деоккупации Боровой приняли самое активное участие бойцы спецподразделения Kraken.

Напомним, ВСУ меньше чем за неделю деоккупировали 400 квадратных километров Херсонской области. Об этом сообщила на брифинге 6 октября руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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