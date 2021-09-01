К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен – эксперты

Цены на сырье и металлопродукцию могут упасть / pixabay

К концу 2021-го года цены на сырье и металлопродукцию могут значительно снизятся. Об этом говорится в статье МинПрома Стальное окно инвестиций.

В материале говорится о том, что во втором полугодии 2021-го наблюдается стабилизация цен на сталь и сырье. Началась она в мае-июне.

По прогнозу Нацбанка, к концу года усредненные цены на сталь опустятся до уровня 600 долл./т, тогда как сейчас он выше 700 долл./т. Так, в начале августа цены снизились практически на всех региональных рынках сталелитейного сырья.

"Цены просели под влиянием снижающихся котировок стального лома и высоких запасов чугуна на складах у импортеров, а также ослабления спроса на плоский прокат", - отмечает МинПром.

Аналитик Укрпромвнешэкспертизы Юрий Добровольский прогнозирует дальнейшее снижение стоимости чугуна и лома и вялый спрос на готовый прокат. В то же время он не ожидает существенного удешевления.

Ранее аналитики Bank of America (BofA) предупредили о резком снижении цен на сталь во второй половине 2021-го. Также в банке такую ситуацию на рынке стали назвали "пузырем, который может лопнуть в любой момент".

В FocusEconomics прогнозируют, что цены на сталь в Европе и США снизятся на 18,5% к концу 2021 года.