Кабмин досрочно закрыл границу для иностранцев: для кого сделают исключения

Запрет вступает в действие с 28 августа / @DPSUkraine

С пятницы, 28 августа, иностранным гражданам запрещен въезд в Украину.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм.

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00.00 28 августа", - написал он.

Ограничения будут действовать до 28 сентября.

Кого из иностранцев пропустят в Украину:

родственники первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающих в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживают на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

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Кроме продолжения действия карантина, правительство усиливает ограничительные меры, что вызвано увеличением количества заболевших и причинами, из-за которых это происходит.