Кабмин досрочно закрыл границу для иностранцев: для кого сделают исключения

Границу для въезда иностранцев закрыли до 28 сентября.
С пятницы, 28 августа, иностранным гражданам запрещен въезд в Украину.
Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм.
"Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00.00 28 августа", - написал он.
Ограничения будут действовать до 28 сентября.
Кого из иностранцев пропустят в Украину:
- родственники первой линии;
- имеют разрешение на работу в Украине;
- направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывающих в Украину с целью обучения;
- проходят военную службу на территории Украины;
- постоянно или временно проживают на территории Украины;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;
- являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО Партнерство ради мира, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
- являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
- прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
- технических специалистов, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
- прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Напомним, ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца октября.
Читайте такжеЕще один областной центр попал в "красную" зону: где в Украине ужесточают карантин
Кроме продолжения действия карантина, правительство усиливает ограничительные меры, что вызвано увеличением количества заболевших и причинами, из-за которых это происходит.