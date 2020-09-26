Кабмин принял ряд решений в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Чугуевом

Кабмин провел экстренное заседания из-за авиакатастрофы под Чугуевом / Фото kmu.gov.ua

В субботу, 26 сентября, Кабинет министров Украины проводит экстренное заседание в связи с катастрофой военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. Принято решение о прекращении полетов на аналогичных самолетах.

Первые решения правительства

Для расследования трагедии под городом Чугуев Харьковской области будет создана специальная комиссия Кабинета министров

Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту нарушений правил полетов

На месте трагедии работают более 50 следователей

Учебные полеты на самолетах Ан-26 и их аналогов будут запрещены до выяснения обстоятельств авиакатастрофы под Чугуевом

Специалисты, ответственные за проведение учебных полетов, отстранены от своей деятельности

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