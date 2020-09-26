Кабмин принял ряд решений в связи с авиакатастрофой Ан-26 под Чугуевом

Ответственные за проведение учебных полетов отстранены от своей деятельности на время расследования.
В субботу, 26 сентября, Кабинет министров Украины проводит экстренное заседание в связи с катастрофой военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области. Принято решение о прекращении полетов на аналогичных самолетах.
Первые решения правительства
- Для расследования трагедии под городом Чугуев Харьковской области будет создана специальная комиссия Кабинета министров
- Государственное бюро расследований открыло уголовное дело по факту нарушений правил полетов
- На месте трагедии работают более 50 следователей
- Учебные полеты на самолетах Ан-26 и их аналогов будут запрещены до выяснения обстоятельств авиакатастрофы под Чугуевом
- Специалисты, ответственные за проведение учебных полетов, отстранены от своей деятельности
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Автор: Андрей Ганжа