УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кабмин выдвинул обвинение оккупантам Крыма из-за водоснабжения

8 сентября 2020, 22:29

В оккупированном Крыму достаточно питьевой воды для потребностей граждан. Проблему с водой оккупанты создают искусственно.

Крым
В Кабмине назвали проблемы с водоснабжением Крыма искусственными / Reuters

Позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации.

В оккупированном Крыму достаточно питьевой воды для потребностей граждан. Проблему с водой оккупанты создают искусственно. Об этом на брифинге в Херсоне заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.

"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал замминистра.

Читайте такжеПодачу воды в Крыму начали жестко ограничивать

По словам Яременко, позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации.

  • Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
  • Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.
новости Крыма оккупанты водоснабжение вода
Сейчас вы просматриваете новость «Кабмин выдвинул обвинение оккупантам Крыма из-за водоснабжения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:29
Кабмин выдвинул обвинение оккупантам Крыма из-за водоснабжения
22:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 сентября: яркие перемены и "потрясный" вид Видео
22:04
Коронавирус в Украине не утихает: заразились еще почти 2,5 тысячи украинцев Видео
21:31
Оккупанты Крыма пошли на отчаянный шаг из-за засухи
21:28
"Колоссальное давление КГБ": соратники Колесниковой сообщили о ее судьбе Видео
21:04
Жесткий контроль и учет времени: Рада взялась за работников на "удаленке"
21:00
Любовь длиной в 70 лет: леопардовый и тигровый принты вернулись - фото Фото
20:43
Конгрессмены просят Трампа ответить на отравление Навального санкциями Видео
20:42
Задержание боевиков РФ в Беларуси: Лукашенко рассказал, как водил за нос Киев Видео
20:39
Увлажнение лица: дерматологи дали пошаговую инструкцию Видео
20:28
Коронавирус в Киеве: закроют ли школы и садики на карантин Видео
20:04
Медики указали на "ногтевой симптом" при раке легких Видео
20:03
Лукашенко рассказал об обиде, которую затаил в душе после выборов Видео
19:59
Придумали выход: власти Беларуси поделились с ОБСЕ своими планами Видео
19:53
Наручники и мешок на голову: белорусские активисты рассказали о выдворении в Украину Видео
19:29
"Били насмерть": новые подробности нападения на Балуха в Киеве Видео
19:28
В Турции внезапно умер турист из Украины - подробности Видео
19:10
Развеиваем мифы о дополнительном заработке онлайн новости компании
19:04
Дифтерия: симптомы, причины и факторы риска Видео
18:58
Лукашенко сделал громкое заявление о досрочных выборах Видео
18:56
Силовики хватают женщин и стариков: в Минске новый разгон протестов Видео
18:51
Глава Госпродпотребслужбы рассказал, почему в Киеве мало выздоровевших от Covid-19 Видео
18:33
Не выходит на связь: в Беларуси исчезла еще одна соратница Тихановской Видео
18:22
Новолуние в сентябре 2020: астролог сказал, чему посвятить день
18:19
Врач назвал симптом инфаркта, который проявляется в возрасте до 55 лет Видео
18:15
Директора финмониторинга НБУ Березу подозревают в "сливе" информации бизнесменам
18:04
Лукашенко рассказал, когда рухнет Россия Видео
17:57
Кравцов и Родненков вышли на связь: где находятся белорусские оппозиционеры Видео
17:50
Украине спрогнозировано идеальное бабье лето: когда ждать
17:48
В сеть слили первые кадры 2 сезона сериала Мандалорец Фото
17:28
Зеленский сделал тревожное заявление из-за роста числа пациентов с COVID-19 Видео
17:23
Немецкий иммунолог: коллективный иммунитет к Covid-19 - это каменный век Видео
17:09
Киевлян предупредили о новом опасном виде мошенничества Видео
16:48
Выследили и избили: что известно о жестоком нападении на Балуха Видео
16:43
"Остаток жизни про*бал": Шнуров потроллил суд над Ефремовым
16:40
Астрологи предупредили, кому грозит "изгнание" с насиженного места
16:25
Стало известно, где находится задержанная Колесникова Видео
16:14
Учителям срежут зарплаты: Минобразования выдвинули громкое обвинение Видео
16:14
Как удержать мужчину: названы 5 способов Видео
16:10
Принц Гарри рассчитался с долгами за уход с королевской семьи
16:03
В Минске решают вопрос по Кравцову и Родненкову: Лукашенко обратился к Украине Видео
15:56
"Сломаны ключица и рука": экс-узник Кремля избит и попал в больницу
15:46
В оппозиции Беларуси объяснили, что случилось с паспортом Колесниковой Видео
15:35
Меркель передала судьбу Северного потока-2 в руки ЕС Видео
15:24
У Авакова рассказали о судьбе приехавших в Украину белорусских оппозиционеров Видео
15:09
Лукашенко сделал жесткое заявление о переговорах с оппозицией Беларуси Видео
15:03
Пробиотики для здоровья: медики указали на впечатляющие преимущества Видео
14:52
Российский токсиколог объяснил, почему Навальный остался жив после отравления Видео
14:50
Лукашенко назвал условие интеграции Беларуси с Россией Видео
14:46
Тренер Голоса країни заявил об исцелении от коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять