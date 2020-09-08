Кабмин выдвинул обвинение оккупантам Крыма из-за водоснабжения

В оккупированном Крыму достаточно питьевой воды для потребностей граждан. Проблему с водой оккупанты создают искусственно.
Позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации.
В оккупированном Крыму достаточно питьевой воды для потребностей граждан. Проблему с водой оккупанты создают искусственно. Об этом на брифинге в Херсоне заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.
"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал замминистра.
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По словам Яременко, позиция министерства заключается в том, что по Северо-Крымскому каналу вода на полуостров попадет только после полной его деоккупации.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.