"Кадырову привет!": на Херсонщине чеченцы так бежали от ВСУ, что бросили трупы всех своих

Своих на поле боя бросают не только россияне, но и чеченцы / Reuters, Генштаб ВСУ

На освобожденной территории Херсонской области бойцы Службы безопасности Украины нашли тела около десятка уничтоженных кадыровцев. Их "забыли" забрать свои же во время планового отступления.

"Своих на поле боя бросают не только русские, но и чеченцы. Так, СБУ обнаружила на освобожденной территории Херсонской области почти десяток тел погибших оккупантов. Это подразделение 94 полка особого назначения росгвардии (Урус-Мартан Чеченской республики)", - сообщает "Оперативный ВСУ".

Отмечается, что подразделение стояло за селом Новая Каменка Бериславского района, а при приближении украинских войск "героические" кадыровцы срочно решили "отрицательно наступать".

"Так убегали, что забыли забрать своих. Так что Кадырову привет!",- обратились сотрудники СБУ к чеченскому диктотору Рамзану Кадырову.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.

А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

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