Как будет развиваться ситуация на фронте до конца года: Жданов назвал худший и лучший сценарии

Жданов озвучил наихудший и наилучший сценарии развития событий на войне в Украине / Фото УНИАН, Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов озвучил два сценария развития событий на войне в Украине в ближайшее время. Согласно одному из них, до конца года украинская армия может освободить, как минимум, две трети оккупированных Россией территорий страны.

"Мы можем иметь приостановку активной фазы боевых действий, связанную с увеличением численности российской армии и недостаточным количеством поставленных вооружений для украинской армии. Это худший прогноз", – сказал эксперт в интервью изданию Obozrevatel.

"А лучший прогноз – мы можем, как минимум, на две трети продвинуться вперед и освободить нашу территорию, которая сегодня находится под оккупацией", – сказал он.

Жданов отметил, что Украина выбирает военный путь решения этого конфликта. Так эксперт прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что признание псевдореферендумов Россией полностью исключит возможность любых переговоров со страной-агрессором.

Эксперт добавил, что на фронте в сентябре начался коренной перелом в пользу Украины.

"Мы перехватили стратегическую инициативу в этой войне и начали освобождение наших территорий. Мы вынудили их перегруппироваться так, как надо было нам. Теперь мы диктуем правила игры. Для них это начало стратегического проигрыша в этой войне", - считает Жданов.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают контрнаступление. Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Вооруженные силы Украины, вероятно, полностью окружат или возьмут под контроль город Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.

30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что в районе Лимана Донецкой области Вооруженные силы Украины окружили российских оккупантов. Вражеские подразделения попали в котел.

Тем временем руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что текущей зимой война в "значительной степени" стихнет, а весной уже состоится выход на границы Украины 1991 года.

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