Как Финляндия и Швеция: в США раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в НАТО

В США не исключают быстрого вступления Украины в НАТО / Reuters

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин рассказала о перспективах присоединения Украины к НАТО.

Как подчеркнула она в интервью Европейской правде, наша страна может вступить в Альянс без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ).

Американский дипломат пояснила, что это не является обязательной процедурой.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", - отметила Квин.

Что такое ПДЧ

Она уточнила, что вступление без ПДЧ не является сокращенной процедурой, но если страна-кандидат отвечает всем необходимым критериям, то План действий становится ненужным.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований", - добавила Квин.

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План действий по членству в НАТО — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям (политическому, экономическому, военному, правовому и т. д.).

В настоящий момент в программе участвует Босния и Герцеговина.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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