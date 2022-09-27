Как остановить российскую агрессию: Зеленский назвал четыре главных шага

Как остановить агрессию РФ / Коллаж УНИАН

Для того, чтобы остановить российскую агрессию, против страны стоит немедленно ввести санкции, а также исключить из всех международных организаций, заявил глава государства Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Президент предложил алгоритм из четырех шагов, направленный на остановку агрессии Российской Федерации.

Во-первых, необходимо обеспечить полную изоляции России. Зеленский заявил, что страна не может оставаться членом Совбеза ООН с правом вето, если проводит геноцидную политику и угрожает ядерными ударами.

Россию нужно исключить из всех международных организаций. Если такое исключение трудно добиться с процедурной точки зрения, нужно приостановить ее участие.

Во-вторых, нужно возобновить более жесткие санкции против России. Любые аннексии в современном мире - это преступление против любого государства, так как нерушимость границ является жизненно важным принципом.

В-третьих, любые преступные действия России ничего не меняют для Украины - мы не поддадимся шантажу террористов.



Президент подчеркул, что идет война, и украинцы на ней защищают независимость и международное право как таковое. Украина должна получить все виды помощи для своей обороны, чтобы агрессор проиграл.

В-четвертых, Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Также Зеленский отметил важности новой архитектуры безопасности мира.

"Референдумы" России в Украине

Россия и коллаборанты в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях в период с 23 по 27 сентября проводят, дескать, референдумы. Они намерены "присоединить" украинские территории к РФ.

Президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Он также сказал, что Москва собирается признать "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что после "референдума" на Донбассе российские власти намерены оперативно оформить все документы о признании "результатов голосования".

"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - сказал Песков.

Президент Владимир Зеленский отметил, что якобы референдумы России на захваченных территориях Украины исключают возможность дальнейшего диалога Киева и Москвы. Это опасный сигнал от Путина, который демонстрирует его неготовности завершать войну.

Читайте также: