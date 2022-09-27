Зеленский поставил Путину жесткий ультиматум из-за псевдореферендумов

Зеленский поставил Путину ультиматум / Коллаж Офис президента, УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский выдвинул российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум о признании "референдумов" и последующих переговоров.

По словам президента Украины во время заседания Совбеза ООН, если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем говорить.

"Вызов РФ этих псевдореферендумов, как нормальных, осуществление так называемого "крымского сценария", еще одна попытка аннексировать территории будет означать, что нам не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Зеленский.

По словам президента, аннексия является тем шагом, который ставит Путина один на один против человечества. Поэтому ответные сигналы требуются от каждой страны в мире.

"Референдумы" России в Украине

Россия и коллаборанты в оккупированных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях в период с 23 по 27 сентября проводят, дескать, референдумы. Они намерены "присоединить" украинские территории к РФ.

Президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Он также сказал, что Москва собирается признать "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что после "референдума" на Донбассе российские власти намерены оперативно оформить все документы о признании "результатов голосования".

"При положительном решении на "референдумах" на Донбассе, последуют действия парламента и президента России. Будут подписаны документы, все будет оперативно", - сказал Песков.

Президент Владимир Зеленский отметил, что якобы референдумы России на захваченных территориях Украины исключают возможность дальнейшего диалога Киева и Москвы. Это опасный сигнал от Путина, который демонстрирует его неготовности завершать войну.

Смотрите видео ТСН - в ООН будут разбираться с намерениями РФ аннексировать территории Украины

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