Как переселенцам получить помощь в Украине: основные программы

Как получить помощь переселенцам / Reuters

Программа выплат переселенцам от государства предусматривала денежную помощь всем переселенцам в марте и апреле 2022 года в размере 2000 грн на взрослого и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью.

С 1 мая согласно Постановлению КМ Украины № 457 "О поддержке отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины" от 16 апреля 2022 г. получать пособие в размере 2000 грн на взрослого и по 3000 грн на ребенка или на человека с инвалидностью могут некоторые категории переселенцев

К этим категориям переселенцев относятся украинцы:

переместившиеся из мест проведения военных (боевых) действий, с мест временной оккупации, оцепления (блокировки),

в которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавших заявку на его возмещение, в частности через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Перечень общин в зонах боевых действий и тех, которые в окружении, переселенцы из которых имеют право на получение этой помощи, утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Размер полученной денежной помощи не будет учитываться при исчислении совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи и не будет включаться в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода.

Программа выплат помощи внутри перемещенным лицам, которая будет осуществляться за средства программ ООН. Кто может получить 2220 грн помощи по этой программе

Программа утверждена Кабинетом Министров Украины 14 апреля 2022 года. По этой программе помощь в размере 2220 грн могут получить внутренне перемещенные лица, которые в результате вынуждены были эвакуироваться на безопасные территории.

Выплачиваться средства в течение 3 месяцев с момента оформления помощи, максимальная сумма будет составлять — 6 660 грн.

2220 грн выплачивается на каждого члена семьи на банковский счет переселенца. Списки внутриперемещенных лиц для выплат этой категории помощи будет формировать Минсоцполитики.

Важно, что помощь по программам ООН предоставляется дополнительно к помощи государства (2000 гривен на человека и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью). То есть можно получить за месяц помощи 2000 грн на взрослого от государства и 2220 грн от ООН.

На 2 200 грн могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, независимо от того, зарегистрировались предварительно как ВПЛ, а также пострадавшее население на подконтрольных Украине территориях. Для получения этих средств необходимо обратиться в органы социальной защиты населения территориального общества.

Программа только активно начинает действовать в Украине и помощь можно получить на сегодняшний день в отдельных регионах, а именно в Винницкой, Днепропетровской, Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях. За подробной информацией можно обратиться по телефону: 0-800-307-711.

Программа выплаты помощи уязвимым категориям беженцев совместно с UNICEF. Кто может получить 2 200 грн согласно этой программе

Помощь по этой программе оказывается при поддержке организации ЮНИСЕФ "Совместно". Размер пособия составляет 2200 грн ежемесячно на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

Такая помощь выплачивается родителям или усыновителям на каждого члена семьи если в семье:

3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет;

2 и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Чтобы получить помощь, нужно подать заявку на сайте ЮНИСЕФ. Уточнить вопрос можно позвонив по горячей линии 0 800 600 017

Программа выплат переселенцам с участием "Красного Креста"

26 апреля Кабинет министров утвердил новую программу выплат для вынужденных переселенцев с участием Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине и Общества Красного Креста Украины.

Размер пособия по этой программе составляет 2500 грн на человека на один месяц. Срок может быть увеличен при наличии требуемого финансирования. При этом могут пересматриваться критерии оказания помощи с учетом потребностей

Для получения выплат не нужно подавать никаких заявлений. Выплаты будут производиться на основе имеющихся сведений информационной базы внутриперемещенных лиц.

Помощь выплачивается независимо от получения других видов пособия.

При формировании списков для выплат предпочтения будут предоставляться внутри перемещенным лицам оккупированных территорий.

Размер дополнительной денежной помощи, полученной в рамках программы, не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, и не облагается налогом на доходы физических лиц.

Работа для переселенцев

Владимир Зеленский также призвал работодателей пытаться привлекать переселенцев к работе. Сейчас каждое сохраненное и дополнительное рабочее место – это помощь защиты государства в войне. На каждого переселенца, которого бизнес берет на работу, предприятие получит от государства софинансирование затрат на оплату его труда. Это 6 тысяч 500 гривен. Заявление можно подать на портале "Дия".

Как ранее сообщали, президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

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