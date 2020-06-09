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Снимать деньги на кассах магазинов: как работает услуга и сколько можно снять

9 июня 2020, 16:40

По состоянию на 9 июня 2020 года снять наличные прямо в кассе можно в 65 тысячах торговых точках по всей Украине.

Карта, наличные
Снимать деньги на кассах магазинов / УНИАН

Украинцам стал доступен сервис, который дает возможность снять наличные деньги во время оплаты покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых точек (без необходимости использовать банкоматы).

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Использовать услугой "Деньги на кассе" могут держатели любой дебетовой (зарплатной, студенческой, социальной) карты данного финансового учреждения. Также сообщается, что для получения наличных денег на кассе торговой точки, покупателю необходимо сперва оплатить товар картой. И лишь затем сообщить кассиру о желании снять наличные.

Читайте такжеУкраинцам сменили правила пополнения карт: как нынче переводить деньгиМаксимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию ‒ 500 гривен (независимо от стоимости покупки). Подтверждение операции по снятию денег на кассе обязательно должно сопровождаться введением владельцем PIN-кода своей карты.

Кроме того, в ПриватБанке говорят, что комиссия по сервису "Деньги на кассе" отсутствует. Но возможна комиссия согласно тарифам карты (как в банкомате).

На данный момент получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65 тысяч украинских торговых точек (магазины, супермаркеты, АЗС сети WOG), которые были подключены к сервису "Деньги на кассе".

Напомним, ранее в Нацбанке опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию об уменьшении количества банкоматов ‒ в связи с постановлением за №59, которое разрешает выдавать наличные в кассах торговых предприятий.

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