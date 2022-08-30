Как Украине победить Россию за 6-12 месяцев: генерал США назвал условия

Марк Арнольд рассказал, что нужно для полной победы Украины в войне / Фото УНИАН, скриншот видео 2019 Alumnus of the Year - Mark C. Arnold BSISE '82

Американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд назвал условия при которых Украина сможет быстро закончить войну с Россией и деоккупировать свои территории.

По его словам, Украине нужно правильное оружие, поддержка США и союзников, а также время.

"Чтобы закончить эту страшную войну и остановить всю эту трагедию так быстро, как только можно, США должны сформировать и возглавить коалицию стран, не только стран НАТО, а союзников по духу, сформировать совместное воздушное командование и вступить в эту войну. Вместе с украинскими ВВС мы сможем поддержать украинские сухопутные силы и сравнительно быстро уничтожить все российские войска в Украине", - сказал Арнольд в интервью 24 каналу.

"Тогда мы сможем закончить войну быстро. И даже это займет от 6 до 12 месяцев, начиная с сегодняшнего дня", - добавил американский генерал в отставке.

Американский военный также рассказал, какое оружие необходимо Украине, чтобы победить в войне.

"Если говорить о высокотехнологичном оружии, то Россия уже проиграла Украине. ВСУ для победы требуются дальнобойные ракеты для систем HIMARS. Также мощное ПРО, батареи "Патриотов", также – самолеты, находящиеся на вооружении НАТО, боевые дроны. Все это также требует мощных тренировок ваших военных, которые могут занять год, а то и дольше. Одних Миг-29, например, будет недостаточно. Самолеты должны иметь дальнобойные ракеты, способные уничтожать цели вдали от российской границы, и опять же нужно больше высокотехнологичной противоракетной обороны", - сказал Арнольд.

Справка. Марк Арнольд прослужил армии США более 37 лет. В частности, в силах специального назначения – знаменитых "зеленых беретах". Генерал принимал участие в военных операциях в Ираке и Афганистане. Впоследствии возглавлял ряд американских топ-компаний. Входит в наблюдательный совет и совет директоров многочисленных NGO и университетов.

Когда закончится война в Украине

Аналитики считают, что война в Украине может закончиться согласно трем сценариям. Это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года. Каждый из этих вариантов описал Forbes.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году.

Экономист Олег Соскин заявил, что война в Украине, которую развязала Россия, не закончится до конца этого года. Более того, она может затянуться на несколько лет. По его словам, конфликт будет протекать в разных формах.

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