Олег Жданов рассказал, как Украине завершить войну не за годы, а за месяцы

Как закончить войну в Украине за месяцы, а не за годы - Жданов / Фото УНИАН, Reuters

Украинские военные могут завершить развязанную страной-агрессором войну за считанные месяцы, а не за годы, сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

По его словам, для быстрого завершения войны нужно одно условие - предоставление западными партнерами мощного оружия.

"Все перспективы у нас есть. Особенно если нам дадут оружие, то мы можем вообще сотворить чудеса и закончить эту войну не за годы, а за месяцы. Но вопрос наличия вооружения", – заявил он.

Олег Жданов отметил, что ВСУ способны освободить все территории Украины.

"Мы можем развивать наступление не только в этих областях (Запорожской, Харьковской, Херсонской – ред.). Если оно будет и будет успешным, то я думаю, что мы можем добиться намного большего", - добавил эксперт.

"В 2014 году мы отказались от вооруженного противостояния с Российской Федерацией. Мы пошли дипломатическим путем, подписали Минск-2. Это завело нас в этот тупик, когда мы были связаны по рукам и ногам в плане военного решения этого вопроса. А пока шла политическая тягомотина, Российская Федерация собирала армию и строила укрепления. А мы разводили войска, что сразу в 2015 году, потом в 2019 году вернулись к разведению. И постоянно все восемь лет мы были инициаторами прекращения огня в одностороннем порядке. Ну, вот мы и получили", – считает Жданов.



Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

Во время вечернего обращение 29 августа Владимир Зеленский заверил, что ВСУ "будут гнать россиян до самой границы".

"Если они хотят выжить – российским военным пора убегать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", - сказал Зеленский.

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