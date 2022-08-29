Зеленский припугнул врагов: ВСУ будут вас гнать до самой границы, уезжайте сами

Владимир Зеленский поведал о ситуации на юге / Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Конкретики о дальнейших планах ВСУ на юге нашей страны вы не услышите ни от одного чиновника, сообщил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения в понедельник, 29 августа.

Также гарант заверил, что украинские военные "будут гнать россиян до самой границы".

"Если они хотят выжить – российским военным пора убегать. Езжайте домой. Если вы боитесь возвращаться к себе домой в Россию – что ж, пусть такие оккупанты сдаются в плен, и мы гарантируем им выполнение всех норм Женевских конвенций", - сказал Зеленский.

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А тем, кто его не услышит, Владимир Зеленский пообещал, что "они будут иметь дело с нашими защитниками. А они не остановятся, пока не освободят все, что принадлежит Украине".

В то же время, советник главы ОПУ Алексей Арестович, на удивление, не подтвердил начало масштабного контрнаступления ВСУ на юге страны.

"Я предлагаю посмотреть, что будет дальше... Пока скажу так: ВСУ перешли в маленькое симпатичное (по крайней мере, так оно сейчас выглядит) наступление, прорвали на нескольких участках линию фронта, развивают наступление в глубину, прервали или почти прервали снабжение через мосты и паромные переправы", - сообщил Арестович.

Освобождение Херсонской области от оккупантов

Напомним, украинские военные прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Информацию о том, что была прорвана первая линия обороны оккупантов на Херсонщине, также подтвердил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань. Он отметил, что только в ночь на понедельник, 29 августа, и в первой половине этого дня ВСУ нанесли удары по захватчикам в Херсоне, Антоновке, Олешках, Новой Каховке, Любимовке и Бериславе.

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

В Новой Каховке началась паника среди оккупантов. Из-за контрнаступления ВСУ они включили в городе сирены и объявили эвакуацию с рабочих мест.

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