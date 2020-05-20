"Кто-то умнее Путина": Джемилев рассказал, кто вернет Крым Украине

Мустафа Джемилев озвучил сценарий возвращения Крыма / ru.delfi.lt

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат партии Европейская солидарность Мустафа Джемилев считает, что аннексированный россиянами Крым вряд ли вернется под контроль Киева, пока Владимир Путин остается на должности президента РФ.

"Ясно, что при режиме Путина полуостров вряд ли возвратится, хотя экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер недавно сказал, что ни один президент РФ после Путина не будет возвращать Крым. Но я думаю, что следующий президент России будет намного умнее Путина и поймет, что в интересах его страны быть цивилизованным государством и соблюдать международное право. А это значит освобождение всех занятых оккупантами территорий – Крыма и Донбасса", – сказал Джемилев в интервью украинским СМИ.

Лидер крымскотатарского народа считает, что для возвращения Крыма необходимо активное участие международного сообщества.

"В первую очередь – усиление санкций. Вопрос решится только тогда, когда Россия поймет, что это просто катастрофа для них и что нужно вести себя прилично", – отметил нардеп.

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал судьбу Крыма после ухода ПутинаНапомним, ранее Мустафа Джемилев заявил, что вопрос возвращения Крыма у команды президента Зеленского уже не стоит на первом месте.

"К сожалению, у команды Зеленского этот вопрос не на первом месте, или, скажем, не на том уровне, как это было раньше. Но, тем не менее, какие-то шаги предпринимаются. Например, подписание президентом указа о признании 26 февраля Днем сопротивления Крыма оккупации", – сказал Джемилев.

Политик выразил надежду, что президент Зеленский поддержит крымчан определенными законами - законом о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа, поправками в Конституцию относительно статуса автономной республики Крым в Украине.