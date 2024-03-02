Как выехать мужчинам из Украины в марте: адвокат объяснил, какие правила действуют

Какие существуют правила выезда мужчин из Украины в марте - объяснение в своем новом блоге дал известный украинский адвокат Олег Лукьянчиков.

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Юрист пояснил, как мужчины могут выезжать из Украины в марте 2024 года/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Цензор

Мужчины в марте могут выехать из Украины на основаниях и с помощью документов, действовавших до декабря минувшего года. Об этом заявил в своем блоге адвокат Олег Лукьянчиков.

Юрист напомнил, что осенью 2023 было обнародовано письмо Госпогранслужбы, в котором говорилось, что тех людей, которые исключены с воинского учета по состоянию здоровья по приказу Минобороны о ВВК №402, нельзя выпускать за пределы Украины.

"Но если есть запись, что исключен на основе части 6 статьи 37 Закона о воинской обязанности и военной службе, тогда их можно выпускать. На сегодняшний день мы четко видим неоднократные успешные пересечения границы", - пояснил адвокат.

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Юрист предполагает, что в Украине функционирует определенная практика - мужчин, исключенных с воинского учета, выпускают за пределы Украины независимо от того, какая запись у них в военном билете - 402-й приказ либо статьи 37 Закона. Но уже под Новый год от мужчин начали требовать предоставить документы об отсрочке от мобилизации.

"Люди уезжают без проблем, хотя есть исключения. То есть если у вас есть инвалидность, или вы сопровождаете человека с инвалидностью, или какое-то другое основание, предусмотренное правилами пересечения границы, и у вас при этом не оформлена отсрочка – не беда, можно ехать", –говорит адвокат.

Что за ведомство Государственная пограничная служба Украины? Государственная пограничная служба Украины - правоохранительный орган специального назначения, который обеспечивает охрану государственной границы Украины и исключительной экономической зоны Украины, сообщает портал "Википедия".

Законопроект о мобилизации - история вопроса

Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Этот проект стал заменой предыдущего правительственного документа, который был активно раскритикован общественностью, поскольку нарушал ряд прав украинцев.

7 февраля 2024 года парламентарии приняли в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации (№10449). За него проголосовали 243 нардепа.

Народные депутаты Украины внесли более 4 тысяч правок в новый законопроект о мобилизации.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле.

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