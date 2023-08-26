УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Какие еще страны Запада могут дать ВСУ самолеты F-16: прогноз эксперта

Дмитрий Видоменко
26 августа 2023, 02:05
2
По словам Валерия Романенко, скорее всего, учебные лагеря для украинских летчиков и летного персонала развернут в том числе и в Румынии, и в Польше.
F-16, Романенко
Украина может получить F-16 и от Бельгии - Валерий Романенко / коллаж Главред, фото ТСН и ua.depositphotos.com

Украина может получить еще некоторое количество F-16 от Бельгии. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова Валерий Романенко.

"Украина может получить F-16 и от Бельгии - у нее есть такие истребители, она член авиационной коалиции. Могла бы дать самолеты и Норвегия, но она уже продала их Румынии. Страны-союзники – Польша и Румыния – не готовы этого сделать, потому что должны заботиться о собственной безопасности", ‒ сказала она.

По словам Романенко, скорее всего, учебно-тренировочные лагеря для украинских летчиков и летного персонала развернут в том числе и в Румынии, и в Польше.

видео дня

"Кроме того, я уверен, что обучение наших специалистов будет проходить не только в Бельгии и Нидерландах, но и в Румынии, после чего будут и в Польше. Напомню, Польша еще в декабре 2021 года заказала четыре полнофункциональных тренажера для самолетов F-16. И к концу этого года три тренажера там должны быть установлены. В Румынии уже проводятся организационные мероприятия с целью создания тренировочного центра. Персонал набирает частная фирма, с которой производитель F-16 компания Lockheed Martin заключила контракт на подготовку летного и технического состава. Они уже набирают инструкторов, летчиков и людей, которые будут обслуживать центр", ‒ сказал он.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Украина получит истребители F-16

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские пилоты начали обучение на F-16, По его словам, это займет не менее 6 месяцев. План обучения включает не только освоение функций этих самолетов, но и изучение английского языка, поскольку базового уровня иностранного оказалось недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией. О количестве переданных истребителей Владимир Зеленский пока не сообщает.

Также президент Украины отметил, что в октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16. Пилоты должны пройти обучение английскому языку, прежде чем они смогут научиться управлять американскими самолетами. Английский они будут изучать в сентябре, чтобы в октябре учиться управлять этими воздушными судами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
F-16 война России и Украины Валерий Романенко
Реклама

Главное за день

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

23:23 Украина
США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

22:08 Политика
"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

21:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Какие еще страны Запада могут дать ВСУ самолеты F-16: прогноз эксперта

01:40

Чем отмыть руки от орехов: 5 способов, которые вернут коже естественный цвет за секунды

00:23

"Вы можете только трындеть": скандальная блогерша набросилась на Притулу

00:03

"Гвалт не надо поднимать": Данилов рассказал, стоит ли ждать изменений к мобилизации

25 августа, пятница
23:35

Фреймут поделилась редким фото своей родной сестры

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
23:23

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

22:53

Как правильно – "листОпад" или "листопАд": Авраменко дал неожиданный ответ

22:28

Димопулос показала взрослого сына, копию Джеджулы

22:08

США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

Реклама
21:47

"Не зря в том лесу партизанил": рецензия на фильм "Довбуш"Видео

21:18

"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

21:10

Врежет 2 очень затяжных шторма: календарь магнитных бурь на сентябрь

20:58

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму

20:30

В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения ВВК

20:04

"Перспективы нерадостные": Романенко рассказал, сколько F-16 Украине могут передатьВидео

19:53

В чем вымачивать куриную грудку: секреты приготовления, о которых раньше не знали

19:38

Врывается 35-градусная жара: Украину накрывает сильная духота

19:10

РФ готовит БК к террору в отопительный сезон?мнение

19:07

Что собрать, а что посадить: лунный посевной календарь на сентябрь

18:55

"Над ребенком будут издеваться": родители назовут дочь в честь персонажа фильма

Реклама
18:48

Умер известный украинский актер

18:32

Невменяемая Лолита удивила посетителей казино своим поведением

18:19

"Веревку и мыло вышлю": Лукашенко открестился от Пригожина и подлизался к Путину

18:08

"Украинцы победят": Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине

18:02

У Путина придумали новую цель "спецоперации" в Украине

17:50

ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов россиян и выбили их с позиций

17:30

Церковный праздник 26 августа: что можно и нельзя делать на Тихона Страстного

17:22

"С любовью, Ларс": скандалист режиссер фон Триер неумело попытался "отмазаться" от скандала с украинцами

16:58

ВСУ готовятся прорвать вторую линию обороны россиян на юге - Коваленко

16:38

Что лучше пить с утра на завтрак: вечное противостояние кофе и чая

16:22

О дружбе бесподобными словами: 15 цитат, которые заставят вас задуматься

16:16

Все кресты и венки валяются в одной куче: в РФ сровняли с землей кладбище "Вагнера"Видео

16:01

Какое мясо свинины лучше всего для шашлыка: секрет раскрыт

16:01

От такой закуски все в восторге: самый быстрый рецепт пирога в мире

15:45

"Никто не будет шантажировать меня": Фейгин поссорился с Арестовичем из-за денег

15:39

Что стоит посмотреть из новых фильмов: топ-5 кино, которое удивит и понравится зрителюВидео

15:30

Что сделать 27 августа, чтобы не потерять деньги: старые приметы и запреты

15:23

Не побеспокоят уже никогда: 3 проверенных способа борьбы с муравьями дома и на огороде

15:20

Трем знакам повезет в начале месяца: китайский гороскоп на сентябрь 2023

15:02

У Путина сделали заявление по гибели Пригожина и причастности Кремля

Реклама
14:58

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря

14:54

Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16

14:31

Просто гуру: 4 знака зодиака, которые в совершенстве зарабатывают деньги и экономят

14:11

В Крыму был смертельный "прилет" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ

14:09

"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

13:45

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:38

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:04

На Ровенщине погибли в воде двое мальчиков: к гибели может быть причастна мать

12:59

Как легче перенести аллергию на амброзию: 3 способа, которые помогут справиться

12:54

Запасаемся к зиме: какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блекаута

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять