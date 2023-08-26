Какие еще страны Запада могут дать ВСУ самолеты F-16: прогноз эксперта

По словам Валерия Романенко, скорее всего, учебные лагеря для украинских летчиков и летного персонала развернут в том числе и в Румынии, и в Польше.

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Украина может получить F-16 и от Бельгии - Валерий Романенко / коллаж Главред, фото ТСН и ua.depositphotos.com

Украина может получить еще некоторое количество F-16 от Бельгии. Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова Валерий Романенко.

"Украина может получить F-16 и от Бельгии - у нее есть такие истребители, она член авиационной коалиции. Могла бы дать самолеты и Норвегия, но она уже продала их Румынии. Страны-союзники – Польша и Румыния – не готовы этого сделать, потому что должны заботиться о собственной безопасности", ‒ сказала она.

По словам Романенко, скорее всего, учебно-тренировочные лагеря для украинских летчиков и летного персонала развернут в том числе и в Румынии, и в Польше.

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"Кроме того, я уверен, что обучение наших специалистов будет проходить не только в Бельгии и Нидерландах, но и в Румынии, после чего будут и в Польше. Напомню, Польша еще в декабре 2021 года заказала четыре полнофункциональных тренажера для самолетов F-16. И к концу этого года три тренажера там должны быть установлены. В Румынии уже проводятся организационные мероприятия с целью создания тренировочного центра. Персонал набирает частная фирма, с которой производитель F-16 компания Lockheed Martin заключила контракт на подготовку летного и технического состава. Они уже набирают инструкторов, летчиков и людей, которые будут обслуживать центр", ‒ сказал он.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко – авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Украина получит истребители F-16

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что украинские пилоты начали обучение на F-16, По его словам, это займет не менее 6 месяцев. План обучения включает не только освоение функций этих самолетов, но и изучение английского языка, поскольку базового уровня иностранного оказалось недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что три страны передадут F-16 для украинской армии – Дания, Нидерланды, Норвегия. Президент также выразил благодарность США, ведь самолеты F-16 являются американской технологией. О количестве переданных истребителей Владимир Зеленский пока не сообщает.

Также президент Украины отметил, что в октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16. Пилоты должны пройти обучение английскому языку, прежде чем они смогут научиться управлять американскими самолетами. Английский они будут изучать в сентябре, чтобы в октябре учиться управлять этими воздушными судами.

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