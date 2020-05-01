В Нацбанке рассказали, как карантин ударит по экономике Украины

Нацбанк / УНИАН

Аналитики Национального банка Украины прогнозируют, что II финансовый квартал 2020-го будет очень тяжелым периодом для экономики страны из-за карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Однако она может восстановиться во втором полугодии после отмены карантина.

"По итогам года потребительские цены вырастут на 6%. Из-за карантина и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы", — говорится в ежеквартальном инфляционном отчете НБУ.

Читайте такжеЭто не кризис. Теперь так будем жить всегдаПри этом в Нацбанке прогнозируют, что наибольшее потрясение страна испытает во II квартале 2020 года — в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, а безработица вырастет до 12%.

"Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году", — заявили в НБУ.

Напомним, ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева озвучил прогноз по поводу того, сколько стран пострадают от кризиса, который вызван китайским коронавирусом.