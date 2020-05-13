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"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 мая

13 мая 2020, 13:18

Виталий Кличко обратился с публичным призывом по поводу возобновления работы метро к Кабинету министров.

Виталий Кличко
Виталий Кличко / Пресс-служба КГГА


Столичный мэр Виталий Кличко публично обратился к Кабмину во главе с Денисом Шмыгалем и предложил уже с 25 мая 2020 года дать разрешение на возобновление работы киевского метро в обычном режиме.

"Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, точнее, с 25 мая, 22-е - это пятница, а затем два выходных – разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал градоначальник в ходе интернет-брифинга.

Кличко отметил, что в киевской мэрии не хотели закрывать метро - вплоть до тех пор, пока Кабмин не запретил его работу в Киеве, Харькове и Днепре.

"Но сегодня, когда все больше людей возвращается к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - сказал мэр.

Напомним, ранее стало известно, что за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых медики подтвердили заболевание китайским коронавирусом Covid-19, выросло еще на 30 человек и теперь составляет 1960.

карантин новости Киева Кабмин метро Виталий Кличко
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