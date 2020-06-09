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У Кличко рассказали, будет ли в Киеве ослаблен карантин

9 июня 2020, 12:52

О дальнейших планах по ослаблению противоэпидемиологических мер в столице говорить пока рано.

Киев,карантин
В Киеве не планируют ослаблять карантин / УНИАН

В Киеве не будут рассматривать вопрос об ослаблении карантинных мероприятий в виде открытия кафе и ресторанов на этой неделе по причине высокого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.

Об этом рассказал советник киевского градоначальника Владимир Бондаренко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, комиссия по вопросам безопасности не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос об открытии заведений общественного питания в Киеве из-за показателей инцидентности, которые не позволяют перейти столице на следующий этап смягчения противокоронавирусных мероприятий.

Более того, в Киеве прослеживается негативная динамика по заболеванию COVID-19 еще с 31 марта.

"Пока для этого нет никаких оснований. Сегодня показатель интенсивности (заболевания коронавирусом) - 15,23 человек на 100 тысяч населения. Соответственно, будет зависеть от эпидемической ситуации. Прогнозы давать достаточно сложно, с 31 мая фиксируем тенденцию роста", - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, с 10 июня Украина переходит на следующий этап смягчения антикоронавирусных мероприятий. В стране начнут работать санатории и базы отдыха.

Предполагалось, что власти разрешат проведение массовых мероприятий, однако президент Владимир Зеленский опроверг данную информацию.

Также сообщалось, что Киев не готов к ослаблению противоэпидемиологических мероприятий из-за роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

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