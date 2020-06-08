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В Киеве частично запустили городскую электричку: какие маршруты

8 июня 2020, 12:23

Общественный транспорт столицы постепенно выводят из условий коронавирусного карантина.

Городская электричка
В Киеве частично запустили городскую электричку / УНИАН

С понедельника, 8 июня 2020 года, в столице Украины в частичном порядке снова начала работать после коронавирусного карантина городская электричка.

Соответствующее сообщение опубликовали представители коммунального предприятия Киевпастранс. По их словам, в часы пик и в выходные дни движение городской электрички возобновили по маршруту "Станция Троещина — станция Троещина-2 — станция Почайна" и в обратном направлении: "Станция Почайна — станция Троещина-2 — станция Троещина".

О возобновлении работы городской электрички в полном объеме (по стандартному кольцевому маршруту) в Киевпастрансе обещают сообщить позже.

Напомним, ранее киевский градоначальник Виталий Кличко призвал горожан пользоваться общественным транспортом только в случае острой необходимости и не пренебрегать правилами защиты от китайского коронавируса Covid-19.

По словам мэра, в подземке в часы пик ограничили вход на некоторые станции ‒ Житомирскую, Святошин, Черниговскую, Лесную и Почайну. Именно на этих станциях растет пассажиропоток в последние дни

Как рассказал Кличко, персонал общественного транспорта утверждает, что пассажиры начинают массово пренебрегать мерами предосторожности ‒ не все заходят в вагон метро или троллейбус в защитных масках, либо же, зайдя внуть, снимают их.

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