Карантинный бунт в Тернополе: горсовет принял скандальное решение

В Тернополе взбунтовались против карантина / Фото: realno.te.ua

В Тернополе городской совет отказался усиливать карантинные ограничения и остановить общественный транспорт.

Как сообщает телеканал Тернополь 1, соответствующее решение депутаты приняли во время внеочередной сессии.

При этом депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства из-за "невыполнения обязанностей", а также проголосовали за обращение к Кабмину с требованием перевести Тернополь в "оранжевую зону" заболеваемости.

По словам мэра Сергея Надала, предприниматели могут продолжать свою работу, а на каждый составленный протокол полиции им обеспечат юридическое сопровождение для обжалования в суде. На первом этаже городского совета даже планируют открыть специальный пункт для консультаций по этому поводу.

В городском отделе здравоохранения пояснили, что Тернополь ошибочно включили в "красную зону", поскольку количество тестирований на 100 тысяч населения в городе достигает 83,6, когда норма 24, а лабораторный центр за сутки проводит 184 ПЦР-тестов.

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Отмечается, что в тернопольских медучреждениях сейчас находится 51 человек с подтвержденным COVID-19, а на амбулаторном лечении - более 500 пациентов. Также в Тернополе один из самых низких показателей смертности от коронавируса - 0,3%.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что местные власти не хотят принимать не популярные меры из-за предстоящих выборов.

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Вместе с тем он напомнил, что местные власти отвечают за здоровье горожан. Поэтому заявления мэров городов о том, что они не будут ужесточать карантинные меры является плохим решением для здоровья граждан.