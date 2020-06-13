Аэропорт Борисполь возобновит международные перелеты: куда можно отправиться

Аэропорт Борисполь возобновит работу с 15 июня / УНИАН

С понедельника, 15 июня, Украина возобновит международные пассажирские авиаперевозки. Международный аэропорт Борисполь планирует осуществлять 15 рейсов в день.

Об этом заявил директор Борисполя Павел Рябикин, передает РБК-Украина.

"С понедельника в плане 15 регулярных рейсов, это согласно заявлений компаний. Будут ли они выполняться - сказать сложно. Потому что компании, которые начали продажу билетов, видят не очень большой спрос, и я не могу исключить того, что некоторые компании будут отменять запланированные рейсы", - отметил он.

Большинство из запланированных рейсов - внутренние.

"Присутствует Великобритания, присутствуют европейские страны по заранее заявленным рейсам, которые имели раньше статус эвакуационных, там, где уже есть продажи. По-моему, Ливан вылетает, Оман. То есть, это такая разбросанная география полетов. И речь идет прежде всего о рейсах, на которые продавались заранее билеты как на эвакуационные", - рассказал Рябикин.

Директор Борисполя также отметил, что будут вводится новые правила в аэропорту. В частности, будет ограничен допуск провожающих и встречающих в здание аэровокзала, будут использоваться стойки регистрации через одну, будет температурный скрининг на входе в терминал.

Кроме того, на данный момент МИД Украины и Министерство инфраструктуры обновляют и готовят информацию по странам, которые входят в красную, желтую и зеленую зоны в зависимости от эпидситуации в этих странах.

Читайте такжеВ ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцам

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Украина может возобновить авиасообщение с Кипром, Турцией, Азербайджаном, Болгарией и Грузией.

Как известно, с 5 июня в Украине запустилось внутреннее авиасообщение, а уже с 15 июня власти разрешат украинцам летать за границу.