"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

Виталий Кирсанов
13 января 2026, 16:07
С 2023 года мужчина считался без вести пропавшим.
На фронте погиб археолог из Ровного Алексей Войтюк
На фронте погиб археолог из Ровного Алексей Войтюк

Кратко:

  • На фронте погиб археолог из Ровного Алексей Войтюк
  • Алексей пропал без вести в 2023 году во время боев под Бахмутом

На фронте под Бахмутом погиб археолог, реставратор и ученый из Ровного Алексей Войтюк. С 2023 года мужчина считался без вести пропавшим. У защитника осталась дочь и жена. Об этом сообщили в Ровенском областном краеведческом музее.

"Наша гордость и наш рыцарь - археолог от Бога, талантливый реставратор, увлекательный музейщик, известный ученый, верный коллега и друг, мужественный и смелый Защитник Украины Алексей Войтюк возвращается на щите…", - написали представители музея.

видео дня

Археолог Андрей Бардецкий рассказал, что 25 февраля 2022 года должна была открыться выставка по результатам сезона исследований Алексея Войтюка, однако ученый присоединился к рядам ТрО.

"Перед началом войны Алексей Войтюк был единственным квалифицированным реставратором и наиболее плодовитым полевым археологом на Волыни, ежегодно организовывал выставки по результатам сезона исследований", - поделился Бердецкий.

Алексей пропал без вести в 2023 году во время боев под Бахмутом. Только сейчас его жене подтвердили гибель защитника. Его тело на щите вскоре должны привезти в родной город, чтобы родные, друзья и коллеги смогли провести Алексея в последний путь.

"Это ужасная, болезненная и невосполнимая потеря для семьи Алексея, для всего музейного сообщества, для культурного наследия, истории и науки Украины. Коллектив музея выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам павшего Героя", - добавили представители музея.

Научная сотрудница музея Галина Данильчук назвала Алексея известным археологом и "человеком невероятной щедрости на добро".

Историк, сотрудник Института археологии Национальной академии наук Сергей Телиженко рассказал, что его коллега был талантливым археологом и реставратором, а также искренним и веселым человеком.

Кто ранее погиб на фронте

Защищая Украину на фронте, погиб постановщик любимых миллионами украинцев шоу Юрий Мигашко. Мигашко работал в команде Нового канала и СТБ на протяжении 10 лет. В качестве декоратора-постановщика Юрий принимал участие в создании известных телешоу "МастерШеф" и "Зважені та щасливі".

Российские оккупанты убили военного Александра Филипова. Ему было всего 30 лет. Мама и сестра павшего воина лично рассказали Главреду о том, каким был Александр и что он сделал для защиты Украины.

Украинский актер Алексей Самойленко, которого зрители знают по сериалу "Доктор Вера" и фильму "Прогулка в пустоту", погиб на фронте.

