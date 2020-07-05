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Минздрав разрешил открыть один из детских лагерей - где и когда

В Минздраве заверили, что заведение будет работать с соблюдением специальных норм.

5 июля 2020, 19:54
Ляшко
Ляшко рассказал о работе детских лагерей / УНИАН

Ослабления карантина - в Херсонской области решили открыть в тестовом режиме один из детских лагерей.

Заведение будет работать с соблюдением требований, разработанных в Министерстве здравоохранения. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Украина 24.

По словам Ляшко, министерство прописало специальные нормы для работы детских лагерей в условиях пандемии коронавируса.

"Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области", - заявил он.

При этом, работа других детских лагерей запрещена до 31 июля, то есть до завершения действия адаптивного карантина.

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"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", - добавил Ляшко.

Как ранее писал Главред, все детские учреждения (вплоть до летних лагерей) должны быть открыты ‒ даже в условиях пандемии китайского коронавируса. Об этом в эфире украинского телевидения заявил известный медик-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

коронавирус детский лагерь Виктор Ляшко Минздрав
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