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Дистанционное обучение в школах Украины: эксперт назвала главные минусы

Дистанционная форма образования не заменит полноценного обучения в школах.

6 июля 2020, 03:26
Школа
Украина не готова полностью перейти на дистанционное образование, считает Лилия Гриневич / УНИАН

Без общения дети не смогут получить полноценное образование, поэтому дистанционное обучение для школьников возможно лишь в частичном режиме. Удаленное обучение сопровождается множеством проблем, которые нужно для начала урегулировать.

Об этом заявила экс-министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, обучение в дистанционной форме может быть лишь частичным, так как невозможно получить знания при условии отсутствия общения. Впрочем, исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции, нужно готовиться к любым вариантам развития событий.

"Конечно, надо будет смотреть на эпидемическую ситуацию, и можно уменьшать или увеличивать дистанционный объем и очное обучение. Но к этому надо готовиться", - считает Гриневич.Читайте такжеВместо обучения - реалити-шоу: что показали ошибки в онлайн-уроках

Также она назвала главные проблемы в процессе организации дистанционного обучения. Это подготовка базы электронных материалов, ознакомление учителей с удаленными платформами обучения и обеспечение доступа к интернету.

Кроме того, политик полагает, что нужно разработать механизм контроля удаленного обучения детей.

"Четвертая проблема — с детьми кто-то должен находиться дома во время обучения", - подчеркнула экс-министр.

Напомним, в мае в Минобразования заявляли, что школьникам с 1 сентября следует готовиться к смешанному формату обучения, который включает в том числе и дистанционное обучение.

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