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Как сильно сократились зарплаты украинцев на карантине - опрос

26 мая 2020, 16:55

Сотрудники центра KPMG опросили руководителей компаний на тему: "Как сильно пришлось им снизить зарплаты сотрудникам по причине карантина".

Зарплата
Зарплата / УНИАН

В рамках коронавирусного карантина украинские работодатели снизили зарплаты сотрудникам ‒ в среднем на 20-30% меньше. Более того, эти сокращения, скорее всего, не окончательны.

Соответствующая информация содержится в результатах опроса, которое провели сотрудники центра KPMG. К примеру, по причине карантина 8% компаний пошли на сокращение персонала. Еще около 21% респондентов планируют сделать это в самое ближайшее время. Остальные 71% сохранили докарантинные показатели по количеству персонала.

Далее ‒ 65% компаний планируют оставить размер зарплат сотрудников на прежнем уровне. На удаленную работу персонал пришлось перевести 96% компаний. Оставшиеся 4% указали, что переходу помешала специфика отрасли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский (во время итоговой годовой пресс-конфереции) публично поспорил с недавним прогнозом ЮНИСЕФ по поводу бедности в Украине. Аналитики организации утверждали, что в Украине в самом скором времени за черту бедности могут попасть около 6 млн населения. Зеленский же заявил ‒ указанная в прогнозе заработная плата в 5-6 тысяч гривен ‒ ничуть не абсолютный показатель бедности украинцев.

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