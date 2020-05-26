Как сильно сократились зарплаты украинцев на карантине - опрос

Зарплата / УНИАН

В рамках коронавирусного карантина украинские работодатели снизили зарплаты сотрудникам ‒ в среднем на 20-30% меньше. Более того, эти сокращения, скорее всего, не окончательны.

Соответствующая информация содержится в результатах опроса, которое провели сотрудники центра KPMG. К примеру, по причине карантина 8% компаний пошли на сокращение персонала. Еще около 21% респондентов планируют сделать это в самое ближайшее время. Остальные 71% сохранили докарантинные показатели по количеству персонала.

Далее ‒ 65% компаний планируют оставить размер зарплат сотрудников на прежнем уровне. На удаленную работу персонал пришлось перевести 96% компаний. Оставшиеся 4% указали, что переходу помешала специфика отрасли.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский (во время итоговой годовой пресс-конфереции) публично поспорил с недавним прогнозом ЮНИСЕФ по поводу бедности в Украине. Аналитики организации утверждали, что в Украине в самом скором времени за черту бедности могут попасть около 6 млн населения. Зеленский же заявил ‒ указанная в прогнозе заработная плата в 5-6 тысяч гривен ‒ ничуть не абсолютный показатель бедности украинцев.