В Украине уже 7 областей не готовы к ослаблению карантина: Минздрав назвал список

7 июня только 4 области не были готовы к ослаблению карантина / УНИАН

По состоянию на понедельник, 8 июня, эпидемиологическая ситуация в 7 украинских областях и городе Киеве не позволяет регионам и столице перейти на следующий этап смягчения противоэпидемиологических мероприятий.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Минздрав не рекомендует ослаблять противокоронавирусные мероприятия в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях и в городе Киев.

За последнюю неделю число заражений коронавирусной инфекцией в данных областях превышает норму.

Примечательно, 7 июня Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области были готовы к частичной отмене карантинных ограничений, однако в течение суток ситуация изменилась.

Согласно данным на понедельник, 8 июня, в Украине всего зафиксировано 27 462 прецедента заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 463 украинца.

Ранее Минздрав озвучил критерии, на базе которых будет определяться готовность регионов к переходу на следующий этап смягчения антикоронавирусных мероприятий.

Тем временем с 10 июня в Украине разрешат проводить массовые мероприятия, а также откроют санатории.