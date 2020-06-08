В Украине уже 7 областей не готовы к ослаблению карантина: Минздрав назвал список

Киев также не готов к ослаблению карантинных ограничений.
По состоянию на понедельник, 8 июня, эпидемиологическая ситуация в 7 украинских областях и городе Киеве не позволяет регионам и столице перейти на следующий этап смягчения противоэпидемиологических мероприятий.
Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Минздрав не рекомендует ослаблять противокоронавирусные мероприятия в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Черниговской и Черновицкой областях и в городе Киев.
За последнюю неделю число заражений коронавирусной инфекцией в данных областях превышает норму.
Примечательно, 7 июня Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области были готовы к частичной отмене карантинных ограничений, однако в течение суток ситуация изменилась.
Согласно данным на понедельник, 8 июня, в Украине всего зафиксировано 27 462 прецедента заражения COVID-19. За последние 24 часа коронавирусом заразились еще 463 украинца.
Ранее Минздрав озвучил критерии, на базе которых будет определяться готовность регионов к переходу на следующий этап смягчения антикоронавирусных мероприятий.
Тем временем с 10 июня в Украине разрешат проводить массовые мероприятия, а также откроют санатории.