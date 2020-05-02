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"Это не остановить": еще один город Украины "наплевал" на карантин

2 мая 2020, 19:51

Мукачево открывает парки и ТРЦ не дожидаясь официального послабления карантина с понедельника, 4 мая.

Карантин, Киев
Мукачево ослабляет карантин вслед за Черкассами - политолог / УНИАН

Карантин в Украине собираются ослаблять с 11 мая, но власти города Мукачево не стали дожидаться этого времени и решили вслед за Черкассами, открыть торговые центры и парки.

Соответствующая информация появилась 1 мая на сайте Мукачевского горсовета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов по соблюдению социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в горсовете.

Также о решении открыть ТРЦ и парки в Мукачево сообщил в Facebook украинский политолог Юрий Романенко и отметил, что процесс отмены карантина по Украине "уже не остановить".

"Мукачево пошло по пути Черкасс и открывает свои ТРЦ и парки. Это уже не остановить. Пусть Гереги свои магазины остановят и вдохновят личным примером народ", - написал Юрий Романенко.

Мукачево карантин коронавирус
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