"Это не остановить": еще один город Украины "наплевал" на карантин

Мукачево ослабляет карантин вслед за Черкассами - политолог / УНИАН

Карантин в Украине собираются ослаблять с 11 мая, но власти города Мукачево не стали дожидаться этого времени и решили вслед за Черкассами, открыть торговые центры и парки.

Соответствующая информация появилась 1 мая на сайте Мукачевского горсовета.

"С понедельника парки и торговые центры будут открыты для горожан. Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов по соблюдению социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в горсовете.

Также о решении открыть ТРЦ и парки в Мукачево сообщил в Facebook украинский политолог Юрий Романенко и отметил, что процесс отмены карантина по Украине "уже не остановить".

"Мукачево пошло по пути Черкасс и открывает свои ТРЦ и парки. Это уже не остановить. Пусть Гереги свои магазины остановят и вдохновят личным примером народ", - написал Юрий Романенко.