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Карантин опять продлили: Кабмин решил оставить украинцев дома

17 июня 2020, 14:22

Масочный режим в общественных местах, заведениях, транспорте - обязателен.

Карантина
Карантин продлили до 31 июля / УНИАН

Карантин в Украине уже несколько раз продлевали - в последний раз до 22 июня. Но за неделю в Украине более 4 тыс. заболевших COVID-19. Поэтому Кабмин принял решение продлить адаптивный карантин до 31 июля 2020 года.

Решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 17 июня.

По информации, чуть позже Минздрав представит методику ужесточения карантина. Также будут определены сроки работы в тех или иных сферах труда.

Масочный режим в общественных местах, заведениях, транспорте - обязателен. Также не стоит забывать о дистанции и дезинфекции.

Отметим, коронавирус в Украине по состоянию на утро среды, 17 июня, диагностировали у 33 234 человек.

За сутки вирус нашли у 758 человек, выздоровели 415 инфицированных, а скончался 31 пациент.

Всего выздоровели 14 тысяч 943 человека (+415 за сутки).

Всего скончались 943 пациента.

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