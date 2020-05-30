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В Украине снова ослабили карантин

30 мая 2020, 12:22

Карантин в Украине в пятницу ослабило правительство.

В Украине снова ослаблен карантин из-за вируса – Карантин в Украине
В Украине снова ослаблен карантин из-за коронавируса / УНИАН

В пятницу, 29 мая, Кабинет министров на внеочередном заседании по инициативе Минздрава для некоторых людей ослабил карантин, введенный для предотвращения распространения китайского коронавируса Covid-19.

Правительство, в частности, ослабило карантин для людей в возрасте старше 60 лет, которые являются представителями спортивных клубов или тренерско-преподавательского персонала, сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, этим людям разрешили принимать участие в организации и проведении спортивных соревнований.

"Также разрешено не находиться на обсервации или самоизоляции лицам, которые приезжают в Украину из-за границы или пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями для сдачи ВНО (внешнее независимое оценивание – Ред.)", – поделился министр.

Ранее в Минздраве сообщали, что в Украине из-за коронавируса работникам старше 60 лет стоит оставаться на самоизоляции, поскольку 70% летальных случаев приходится именно на эту возрастную категорию.

Напомним, с 12 марта в Украине из-за Covid-19 ввели общенациональный карантин. Потом ограничительные меры продлили. Позже карантин начали ослаблять. С 22 мая карантин в Украине стал адаптивным.

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