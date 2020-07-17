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Степанов рассказал о новой дате завершения карантина в Украине

Руководитель Минздрава высказался по поводу коронавирусного карантина.

17 июля 2020, 20:37
Степанов
Степанов / УНИАН

По всей вероятности, адаптивный коронавирусный карантин в Украине будет продлен как минимум до 31 августа 2020 года.

Об этом сообщает портал 112 Украина со ссылкой на заявление руководителя Министерства здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, в ведомстве уже подготовили проект постановления о продлении карантина. Кроме того, в Украине введут новые критерии оценки уровня распространения коронавируса.

Крмое того, министр еще раз напомнил об общих правилах, которые нужно соблюдать всем людям в Украине как минимум до конца лета − масочный режим, социальная дистанция и антисептики. Но при этом в некоторых регионах ограничения могут быстро стать более жесткими − в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

"Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны.Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться", − подытожил Степанов.

Читайте такжеУкраинцам "закрутят гайки" с карантином: Степанов раскрыл деталиНапомним, ранее Максим Степанов заявлял - в случае, если украинцы не начнут соблюдать контроль в условиях пандемии коронавируса, то возможна резкая нехватка коек в украинских больницах.

Максим Степанов карантин Минздрав новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Степанов рассказал о новой дате завершения карантина в Украине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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