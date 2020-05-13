Степанов рассказал, в какие даты стоит ждать ослабления карантина

Глава Минздрава Максим Степанов / УНИАН

В Министерстве здравоохранения закончили составлять план-график ослабления коронавирусного карантина.

С таким заявлением в среду, 13 мая, выступил руководитель ведомства Максим Степанов в рамках традиционного брифинга. По словам чиновника, некоторые из нынешних ограничений в Украине будут сняты сперва 22 мая, а затем - 1 июня.

Как рассказал Степанов, между вероятными датами будет выдерживаться десятидневный интервал.

"У нас есть четкий алгоритм по полному снятию карантина. Прогнозируемые контрольные даты: 22 мая, затем 1 июня, 11 июня и так далее", — заявил министр здравоохранения.

Кроме того, по словам Степанова, карантин наверняка будет ослабляться, когда в Минздраве решат, что эпидемиологическая ситуация в Украине стала благоприятной.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине были подтверждены 16 023 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +375 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. В результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 425 человек.