Карантин в Украине: в Кабмине предложили помочь безработным украинцам

Размер пособия по частичной безработицы будет определять Кабмин / УНИАН

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде принять законопроект, предусматривающий расширение программы помощи по частичной безработице на период действия противоэпидемиологических ограничений.

Об этом говорится в зарегистрированном в Раде проекте закона №3010а, инициатором которого выступает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Данным документом предусматривается внесение ряда изменений в статью 471 закона Украины "О занятости населения", в который вносятся изменения в аспекты оказания помощи по частичной безработице. Кабмин предлагает оказывать помощь украинцам не только во время карантина в связи с эпидемией COVID-19, но и в условиях других противоэпидемиологических ограничений, которые могут быть введены на территории страны в особых случаях.Читайте такжеОсенью в Украине будет очередной тотальный жесткий карантин - эпидемиолог

На базе данного закона правительство получает право определять, в каком порядке будет предоставлена помощь по частичной безработице в ходе ограничительных мероприятий, а также ее размеры и срок выдачи.

Ранее экономист Дарья Михайлишина заявила, что вторая волна коронавируса и последующие карантинные ограничения могут спровоцировать массовые увольнения украинцев, в связи с чем уровень безработицы в Украине существенно вырастет.