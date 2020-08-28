Карантин в Украине: в Кабмине предложили помочь безработным украинцам

Правительство хочет расширить программу оказания помощи по частичной безработице.
Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде принять законопроект, предусматривающий расширение программы помощи по частичной безработице на период действия противоэпидемиологических ограничений.
Об этом говорится в зарегистрированном в Раде проекте закона №3010а, инициатором которого выступает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Данным документом предусматривается внесение ряда изменений в статью 471 закона Украины "О занятости населения", в который вносятся изменения в аспекты оказания помощи по частичной безработице. Кабмин предлагает оказывать помощь украинцам не только во время карантина в связи с эпидемией COVID-19, но и в условиях других противоэпидемиологических ограничений, которые могут быть введены на территории страны в особых случаях.Читайте такжеОсенью в Украине будет очередной тотальный жесткий карантин - эпидемиолог
На базе данного закона правительство получает право определять, в каком порядке будет предоставлена помощь по частичной безработице в ходе ограничительных мероприятий, а также ее размеры и срок выдачи.
Ранее экономист Дарья Михайлишина заявила, что вторая волна коронавируса и последующие карантинные ограничения могут спровоцировать массовые увольнения украинцев, в связи с чем уровень безработицы в Украине существенно вырастет.