Карантин выходного дня: в Минздраве сделали уточнение для пенсионеров

В Минздраве сделали уточнение для пенсионеров / УНИАН

Карантин выходного дня начнет действовать по всей территории страны уже в ближайшие выходные ‒ 14-15 ноября нынешнего года. Новые ограничения распространятся на работу ряда заведений по предоставлению услуг украинцам. Но для пенсионеров в Минздраве сделали особое уточнение.

Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на главного санитарного врача страны Виктора Ляшко. По словам чиновника, всем учреждениям нужно будет выделить приоритетные часы для обслуживания людей пожилого возраста (после 60 лет) и людей с различными группами инвалидности. Рекомендуется, чтобы они обслуживались с 10:00 до 20:00.

"Тогда и транспортом они могут доехать, потому что час пик уже проходит, и меньше контактов в помещениях будет с людьми младшего возраста. Это позволит нам спасти жизни пожилых людей", ‒ заявил Ляшко.

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