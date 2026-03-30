Заметная экономия на топливе: достаточно нажать одну кнопку в авто

Вы узнаете:
- Раскрыт один из самых простых способов сократить расход топлива
- Грамотное использование климат-контроля помогает заметно экономить топливо
Водителям советуют пересмотреть привычки за рулём авто на фоне роста цен на топливо.
Один из самых простых способов сократить расход — разумно пользоваться системой охлаждения в автомобиле, пишет Express.
Специалисты отмечают, что кондиционер увеличивает нагрузку на двигатель, из-за чего машина тратит больше топлива. Особенно это заметно в начале поездки и на коротких дистанциях, когда системе приходится активно снижать температуру в салоне.
Вместо этого при медленной езде или в пробках лучше открывать окна, а кондиционер включать только на высокой скорости, где он оказывается более эффективным. При этом на трассе, наоборот, открытые окна создают сопротивление воздуху и тоже могут повышать расход.
Эксперты подчёркивают: грамотное использование климат-контроля помогает заметно экономить топливо — иногда до 10%, что особенно важно в условиях постоянного подорожания бензина и дизеля.
Ранее Главред писал о секрете функции старт-стоп в авто. Активное использование функции позволяет сэкономить кругленькую сумму.
Напомним, водителям сказали, что нужно сделать для защиты авто от грязи. Водителей призывают как можно скорее покрыть свои автомобили воском.
Читайте также:
- В Украине установят новые камеры фиксации скорости: список по областям
- Автоматические штрафы за отсутствие электронной страховки: в МВД сделали заявление
- Водителей с детьми ждут новые правила: что нужно знать, чтобы не получить штраф
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
