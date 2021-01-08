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Картошка из РФ для ВСУ: в Минобороны ответили на "зраду"

8 января 2021, 19:31

В Минобороны рассказали об "информационной лапше".

Боец ВСУ
В ВСУ ответили на фейк / Минобороны Украины

В Министерстве обороны Украины опровергают заявление о том, что военных кормят картофельным пюре российского производства.

Как говорится в сообщаении на странице Минобороны в Facebook, "картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, используемых для организации питания личного состава ВСУ.

"Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и т.д.", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, с 2021 года питания всего личного состава Вооруженных Сил Украины организовано с использованием Каталога продуктов питания. "Ассортимент продуктов расширен до 409 наименований. Он дает возможность поварам готовить разнообразные и вкусные блюда", - пояснили в ведомстве.

В Минобороны добавляют, что, несмотря на то, что многие вопросы необходимо решить, решение о переходе на каталог в ВСУ "окончательное и бесповоротное".

"Сушеные российские картофельные хлопья (картофельное пюре) для ВСУ" - очередной случай "информационной лапши", фейк", - отметили в ведомстве.

Читайте такжеУвольнение курсантов-летчиков после крушения Ан-26: в ВСУ заговорили об агентах КремляНапомним, ранее в Министерстве обороны опровергли фейк о якобы массовом написание рапортов на отчисление курсантами летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба после катастрофы самолета Ан-26, в результате которого погибли 19 курсантов вуза.

По информации Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, ни один курсант летного факультета не изъявил желание отчислиться из университета.

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